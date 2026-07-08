Irán označil obvinenia Kataru v súvislosti s útokom na tanker za neprijateľné

TEHERÁN - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok kritizovalo Katar za obvinenia, že za útokom na plavidlo pri Ománe stojí Irán. Informuje o tom agentúra AFP.
„Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí uviedol, že obvinenia Kataru voči Iránu ohľadom údajného útoku na plavidlo napojené na túto krajinu v Hormuzskom prielive v utorok sú sporné a v rozpore so zásadou dobrého susedstva, pričom ich označil za neprijateľné,“ informovala iránska tlačová agentúra IRNA. Katar tvrdí, že Irán zaútočil na tanker so skvapalneným zemným plynom (LNG). Dauha si v reakcii na útok predvolala zástupcu iránskeho veľvyslanca, aby podala sťažnosť, pričom žiadala vysvetlenie a naliehala na Irán, aby „okamžite zastavil všetky praktiky, ktoré ohrozujú regionálnu bezpečnosť“.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) informovala, že počas utorka boli v Hormuzskom prielive zasiahnuté neznámymi projektilmi tri tankery. Podobné údery na plavidlá v úžine v júni podnietili USA vykonať útoky na ciele v Iráne. Obe strany sa následne vzájomne obvinili z porušenia predbežnej rámcovej dohody.
K zodpovednosti za utorkové zásahy tankerov v Hormuzskom prielive sa dosiaľ nikto neprihlásil a Teherán sa k tomu taktiež bezprostredne nevyjadril. Predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že podľa predbežných informácií na tri komerčné lode vypálil práve Irán. Agentúry Reuters a AFP v utorok informovali, že Spojené štáty sa rozhodli zrušiť dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy. K tomuto kroku USA pristúpili po útokoch na tankery v strategickej úžine. Armáda USA následne zaútočila na Irán, pričom uviedla, že ide o reakciu na iránske údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive.