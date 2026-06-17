MS vo futbale 2026 má úžasného maskota: VIDEO Kačica v mexických farbách úplne pobláznila ľudí

MEXICO - Futbalové oslavy v Mexiku majú nečakanú hviezdu. Po uliciach hlavného mesta sa v reprezentačnom drese prechádza kačica Merlin, ktorá si získala srdcia fanúšikov aj pozornosť sociálnych sietí.
Majstrovstvá sveta vo futbale prinášajú emócie nielen na štadiónoch. V Mexiku sa v posledných dňoch hovorí o netradičnom fanúšikovi, ktorý zatienil nejednu športovú hviezdu. Nie je ním futbalista ani tréner, ale dvojročná kačica Merlin.
Po víťazstve Mexika nad Juhoafrickou republikou sa internetom začalo šíriť video, na ktorom sa po ulici hrdo kolíše v drese národného tímu. Zábery okamžite vyvolali nadšenie a z kačice sa stal jeden z najväčších hitov šampionátu.
Futbalová eufória zachvátila aj zvieraciu ríšu
Mexičania oslavovali úspešný vstup svojho tímu do turnaja vo veľkom štýle. Ulice zaplnili fanúšikovia a futbalová atmosféra bola cítiť na každom kroku.
Práve počas osláv vzniklo video, ktoré podľa portálu NDTV obletelo sociálne siete. Na záberoch kráča žena so synom, zatiaľ čo vedľa nich sebavedomo pochoduje kačica oblečená do mexického reprezentačného dresu.
Používatelia internetu si netradičného fanúšika okamžite zamilovali.
„Majstrovstvá sveta sa len začali a atmosféra je už teraz neuveriteľná,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší poznamenal, že niečo podobné sa môže odohrať len v Latinskej Amerike. Mnohí sa zhodli, že práve kačica najlepšie vystihuje vášeň, ktorú Mexičania pre futbal cítia.
Zo stánku s vodou až medzi internetové hviezdy
Za nečakanou celebritou stojí Karla Ivetteová, ktorá predáva balenú vodu v uliciach mexickej metropoly. Ako uvádza portál tribuna.com, Merlin ju sprevádza prakticky každý deň a miestni obyvatelia ju už dobre poznajú.
Dvojicu možno často stretnúť v okolí parku Alameda Central, kde sa pri nich pravidelne zastavujú zvedaví okoloidúci. Mnohí si chcú kačicu pohladkať, odfotografovať alebo sa s ňou natočiť.
Popularita operenca zašla dokonca tak ďaleko, že ľudia majiteľke opakovane ponúkajú peniaze za jeho kúpu.
Nie je na predaj Je súčasťou rodiny
Karla však podobné ponuky odmieta. "Volá sa Merlin podľa slávneho čarodejníka. Vždy nám pripadala výnimočná a trochu magická,“ povedala v rozhovore pre ESPN.
Spomína, že na ruch veľkomesta si musela kačica postupne zvykať. Spočiatku sa bála áut, hluku aj davov ľudí. Preto ju vodila na postroji, kým si na nové prostredie nezvykla. „Neskôr sme ho už nepotrebovali. Naučila sa chodiť za nami sama,“ vysvetľuje majiteľka.
Zákazníci podľa nej dokonca nosia Merlin ponožky, aby si pri dlhých prechádzkach po rozpálených uliciach neporanila nohy.
Keď sa jej ľudia pýtajú, koľko kačica stojí, odpoveď je vždy rovnaká. „Nie je na predaj. Je šéfkou nášho podniku a patrí do rodiny,“ hovorí so smiechom.
Nebojí sa ani psov
Hoci pôsobí priateľsky a pokojne, Merlin sa podľa svojej majiteľky dokáže postarať aj sama o seba.
Keď sa k nej príliš priblížia psy, vie sa brániť zobákom a dať najavo, že si stráži svoj priestor. „Nie je agresívna, ale vie sa ubrániť. Je to naozaj výnimočné zviera,“ tvrdí Karla.
Kačica zatienila aj oficiálneho maskota
Oficiálnou tvárou futbalových majstrovstiev sveta 2026 v Mexiku je jaguár Zayu. Zdá sa však, že minimálne na sociálnych sieťach mu vyrástla nečakaná konkurencia.
Podľa portálu heraldousa.com si Merlin získala pozornosť nielen fanúšikov, ale aj samotných mexických futbalistov.
A zatiaľ čo Zayu reprezentuje šampionát z plagátov a reklamných kampaní, kačica v zelenom drese si popularitu vybojovala úplne sama – jednoduchou prechádzkou po ulici a dávkou prirodzeného šarmu.