Psy sa z ničoho nič vrhli na dievčatko (8): Otec ju chránil vlastným telom, dieťa bojuje o život v nemocnici!

SOSNOWIEC – Obrovská tragédia otriasla poľským mestom Sosnowiec. Len osemročné dievčatko skončilo po útoku psov v nemocnici s vážnymi zraneniami. Dieťa sa snažil zachrániť jeho otec, ktorý dcéru prikryl vlastným telom a pri útoku sa zranil aj on.
K incidentu došlo v piatok večer na pozemku firmy v mestskej časti Dańdówka. Muž prišiel na pracovisko, kde pracuje, spolu so svojimi dvoma dcérami vo veku osem a desať rokov. Rodina tam pravidelne chodila nakŕmiť psy, ktoré sa na pozemku nachádzali a ktoré deti poznali už dlhší čas. "Muž a jeho deti tieto zvieratá dlhodobo poznali a psy sa voči nim nikdy neprejavovali agresívne," napísala polícia.
Otec kryl dcéru vlastným telom
Podľa portálu Polsat News sa však zvieratá z doposiaľ neznámych príčin náhle vrhli na mladšie dievča. "Otec dcéru kryl vlastným telom a sám pri tom utrpel zranenia," popísali podrobnosti policajti. Na mieste zasahovali ďalší ľudia, ktorým sa podarilo psy od dieťaťa odohnať.
Dievčatko skončilo v nemocnici a je vo vážnom stave
Osemročné dievča utrpelo viaceré vážne poranenia a previezli ho do nemocnice. Podľa lekárov je jeho stav vážny, no stabilizovaný. Dieťa zostáva hospitalizované na jednotke intenzívnej starostlivosti. Otec utrpel ľahšie zranenia a desaťročná sestra vyviazla bez ujmy.
Na miesto prišiel aj veterinár, ktorý rozhodol o prevoze psov do útulku na odborné pozorovanie. Presné okolnosti útoku preto vyšetrujú policajti aj veterinárni odborníci.
Niektoré neoficiálne informácie hovoria o tom, že malo ísť o nemecké ovčiaky. Túto informáciu však polícia zatiaľ nepotvrdila. "Myslite na to, že aj pes, ktoré veľmi dobre poznáme a ktorý sa nikdy nejavil ako agresívny, sa môže za určitých okolností zachovať nepredvídateľne a zaútočiť v najmenej očakávaný moment. Vždy je preto nutné zachovať obozretnosť," uzavrela polícia.