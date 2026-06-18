Na toto neboli Američania pripravení: Škótski fanúšikovia vypili všetko pivo v meste! Krčmári vyhlásili núdzový stav

BOSTON - Aktuálne majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku prinášajú okrem športových výkonov aj situácie, ktoré miestnym podnikateľom vyrážajú dych. O tom, že európska futbalová kultúra je spojená s obrovskou spotrebou piva, sa na vlastnej koži presvedčili obyvatelia a majitelia podnikov v americkom Bostone. Tisíce fanúšikov zo Škótska tam totiž rozpútali taký pivný ošiaľ, že mesto v priebehu pár hodín kompletne „vysušili“.
Škótska reprezentácia sa prebojovala na svetový šampionát po dlhých 28 rokoch, čo vyvolalo medzi tamojšími fanúšikmi, známymi ako „Tartan Army“, absolútnu eufóriu. Do Bostonu ich pricestovali tisíce. Materská spoločnosť známeho miestneho pivovaru Sam Adams oficiálne potvrdila, že ich hlavný bar v meste cez víkend kompletne vyčerpal všetky zásoby vlajkového ležiaka Boston Lager.
Podľa oficiálneho vyhlásenia pivovaru dokázali škótski fanúšikovia od štvrtka do nedele vypiť štvornásobne viac piva, než bar bežne predá počas najexponovanejších amerických sviatkov, akým je napríklad Deň nezávislosti (4. júla). Manažment musel v sobotu ráno urýchlene organizovať núdzové dodávky susudov a na tento týždeň naplánoval mimoriadne zásobovanie, aby situáciu vôbec zvládol. Informuje o tom ESPN.
Prekonali aj Deň svätého Patrika, zostal len Bud Light
Podobný šok zažili takmer všetky obľúbené podniky v centre mesta. Írske bary, ktoré sú zvyknuté na masívne oslavy, priznali, že víkendové tržby trojnásobne prekonali ich doterajšie maximá. „Sme tu už viac ako 30 rokov, ale nič takéto sme v živote nezažili. Vyradili nás z prevádzky. Minulo sa úplne všetko,“ uviedla pre médiá Noelle Somers, prevádzková riaditeľka populárneho Hennessy’s Baru.
V podniku The White Bull Tavern zasa fanúšikovia vypili všetok tvrdý aj mäkký alkohol a jediné, čo v pípach zostalo, bolo nízkokalorické americké pivo Bud Light, ktoré európski fajnšmekri odmietali. Majitelia podnikov si však správanie hostí pochvaľujú – napriek enormnej spotrebe alkoholu bola atmosféra priateľská, spievalo sa a oslavy prebiehali bez vážnejších incidentov.
Obrovská pivná party nabrala na obrátkach po tom, čo Škótsko na štadióne Gillette úspešne zdolalo Haiti 1:0. Oslavy sa z barov následne presunuli priamo do ulíc mesta a vyvrcholili počas takzvaného „Škótskeho dňa“, ktorý na ich počesť zorganizoval slávny baseballový klub Boston Red Sox na svojom štadióne Fenway Park.