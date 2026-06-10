Európa posilní vesmírnu ekonomiku: Nová pilotná misia prinesie unikátne služby na obežnej dráhe

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že napreduje s plánmi novej pilotnej misie na vykonávanie úloh na obežnej dráhe Zeme, čo podporí nové obchodné príležitosti pre európske talenty v prosperujúcej vesmírnej ekonomike. Informuje o tom spravodajca.
Komisia spresnila, že Európska únia (EÚ) spolu s Gréckom, Holandskom, Švédskom, Talianskom a Nórskom podpísala spoločné vyhlásenie na podporu pilotnej misie In-Space Operations and Services (ISOS), čo je krok smerom k európskej infraštruktúre služieb na obežnej dráhe. Podpísanie sa uskutočnilo v stredu na Medzinárodnej leteckej výstave v Berlíne.
Eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius v správe pre médiá povedal, že Európa si udržiava vedúcu úlohu v oblasti akcií vo vesmíre tým, že „robí prvý krok k budovaniu nových kapacít pre operácie a služby vo vesmíre a vytvára nové obchodné príležitosti pre európske talenty v prosperujúcej orbitálnej ekonomike“.
Opravy satelitov aj likvidácia odpadu
ISOS má za cieľ zrevolucionizovať európske aktivity vo vesmíre s kapacitami pre úlohy na obežnej dráhe, ako je zachytávanie a premiestňovanie satelitov, kontrola a opravy satelitov, logistika vo vesmíre, výroba vo vesmíre a odstraňovanie trosiek.
Táto misia pomôže Európe prevádzkovať, servisovať, opravovať, riadiť a predĺžiť životný cyklus vesmírnych systémov po ich uvedení na obežnú dráhu, čím sa znížia náklady na výmenu a zabezpečí sa ochrana a dlhodobé využívanie európskych vesmírnych aktív.
Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko už podpísali podobné vyhlásenie minulý rok. Vyhlásenie je otvorené na podpis aj pre ďalšie krajiny. Európska komisia a Európska vesmírna agentúra (ESA) tiež podpísali rovnaké vyhlásenie, čím spečatili svoju dlhodobú spoluprácu vo vesmíre.