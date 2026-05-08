Muž sa tváril, že spí! Diaľničná kontrola na D1 odhalila TOTO za pár minút: NEUVERÍTE, čo povedal policajtom

OLOMOUC - Hliadka českej diaľničnej polície odhalila pri kontrole autobusu na D1 muža s falšovaným dokladom totožnosti. Cudzinec, ktorý najprv predstierаl spánok, sa priznal, že si dokument kúpil za necelých 40-tisíc korún po tom, čo prišiel o povolenie na pobyt.
To, čo malo byť obyčajnou dopravnou kontrolou na diaľnici D1 smerom na Olomouc, sa zmenilo na zásah cudzineckej polície a odhalenie sfalšovaného dokladu, píše Týdeník policie. V skorých ranných hodinách 20. apríla 2026 kontrolovala hliadka diaľničného oddelenia Mankovice vodiča aj cestujúcich linkového autobusu. Situácia sa však zvrtla vo chvíli, keď policajtov zaujal muž sediaci sám na zadnom sedadle a pri príchode hliadky predstieral spánok.
„Na výzvu policajtov predložil cestovný pas. Kontrola v systéme však ukázala, že nemá platné povolenie na pobyt v Českej republike. Preto sme privolali kolegov z cudzineckej polície,“ uviedla policajná hovorkyňa Vladimíra Faferková. Muž následne predložil ďalší doklad totožnosti. Už diaľniční policajti nadobudli podozrenie, že by mohlo ísť o falzifikát. Po príchode cudzineckej polície sa ich domnienka potvrdila. Cudzinec bol na mieste zadržaný a eskortovaný na služobňu vo Frýdku‑Místku.
Odborné skúmanie dokladu neskôr jednoznačne potvrdilo, že ide o falzifikát. Špecialisti porovnávali jeho prvky s originálnymi vzormi v databázach a výsledok bol jasný. Muž sa napokon priznal, že si doklad nechal vyrobiť za necelých 40‑tisíc českých korún (cca 1640 eur). Kontakt získal cez mobilnú aplikáciu a dokument mu odovzdala neznáma žena v kaviarni. „Tušil, že doklad nemusí byť pravý, ale ďalej to neriešil. O pôvodné povolenie na pobyt prišiel a hľadal rýchle riešenie,“ doplnila Faferková.
Súd uznal 45‑ročného muža vinným z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Dostal trest vyhostenia na päť rokov a prepadnutie veci, teda falošného dokladu. Polícia pripomína, že podobné kontroly nie sú formalitou. „Stretávame sa s prípadmi, keď sa ľudia snažia obísť pravidlá. Tento prípad jasne ukazuje, že takéto konanie sa nevypláca,“ dodala hovorkyňa.