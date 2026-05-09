Konečne to príde: Dárius Koči chystá veľký deň! Tri nápady, ako to urobí...

PIEŠŤANY - Herec a spevák Dárius Koči kvôli láske opustil hlavné mesto, no tu charizmatický umelec vo svojich prejavoch zďaleka nekončí! Lámač ženských sŕdc prehovoril o tajných plánoch na zásnuby!
Herec Dárius Koči prednedávnom potešil divákov v Piešťanoch, kde spolu so svojimi kolegami Mirkou Partlovou a Petrom Makranským predviedol úžasný koncert. Pre túto zostavu to v známom kúpeľnom mestečku rozhodne nebola premiéra. „Tento rok je to už asi tretí koncert. V Piešťanoch sme stále, milujeme Piešťany, Piešťany milujú nás... asi,“ prezradil Dárius so smiechom pre Topky.sk. Okrem spevu si však stihol vyskúšať aj kúpeľné špeciality. „Bol som tam raz namočený v bahne a je to naozaj neuveriteľný zážitok a odporúčam každému, kto má trošku problémy, aby prišiel a využil tieto kúpele. Ja som to využil a musím povedať, že naozaj super,“ pochvaľoval si účinky procedúr známy herec.
Hoci Dárius koncertuje a hrá po celom Slovensku, má miesta, ktoré mu prirástli k srdcu viac než iné. Zvykol si aj na úplne iné prostredie, keďže sa kvôli svojej partnerke presťahoval do Nového Mesta nad Váhom. „Zvykol som si úplne normálne. Je tam kľud, je tam park, kaviareň, ktorú mám rád, veľa hôr. Je to príjemné prostredie, ktoré mi vyhovuje a aj kvôli partnerke som tam, aby sme boli spolu a trávili spolu čas,“ vysvetlil Dárius svoju "obeť" pre lásku.
S krásnou brunetkou tvoria pár už dva roky a zmena bydliska nie je jediná veľká zmena. Dárius je pripravený urobiť ďalší krok. „Najbližšie by to už mal byť prstienok, takže verím, že ju prekvapím. Mám niečo naplánované, sú to zaujímavé veci. Mám už tri nápady, jeden z nich chcem zrealizovať, ale ktorý a kedy...“ odhadil poriadne vzrušujúce novinky sympatický herec, ktorý ani na svoju lásku nešetril superlatívmi: „Je skromná, zábavná a inteligentná, vždy sa vieme pekne porozprávať a hlavne mi je s ňou dobre, cítim sa fajn a ľúbim ju. Teším sa vždy, keď som doma s ňou.“
To, čím si získala krásna Lucia jeho srdce je evidentné, my sme sa však opýtali, čím si tento talentovaný fešák získal srdce svojej vyvolenej... Vo videu je jeho odpoveď.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%