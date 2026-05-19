TOTO zviera mizne z Európy! Škodí mu moderné poľnohospodárstvo

PRAHA - Kľúčovú úlohu pre prežitie sysľov zohráva tradičné hospodárenie, najmä pastva a mozaikovitá poľnohospodárska krajina. Ani chránené územia dnes často nezabezpečujú potrebné podmienky na dlhodobé prežitie sysľových populácií. Vyplýva to z medzinárodnej vedeckej štúdie, na ktorej sa podieľali vedci z brnianskeho Ústavu biológie stavovcov AV ČR. Mapovali v nej výskyt sysľov v Bulharsku a dôvody úbytku ich populácie. Závery publikované v časopise European Journal of Wildlife Research ukazujú, ako je sysel viazaný na konkrétnu podobu krajiny. Štúdia tiež uvádza, že zistenia môžu prispieť k ochrane európskych stepných ekosystémov. V tlačovej správe to uviedol Ústav biológie stavovcov AV ČR.
Syseľ obyčajný (Spermophilus citellus) predtým patril k bežným obyvateľom európskych lúk a pasienkov. Dnes ale z mnohých oblastí mizne a patrí medzi kriticky ohrozené druhy. Syseľ obyčajný je dôležitou súčasťou stepných spoločenstiev. Jeho nory využívajú ďalšie živočíchy a sám tvorí významnú časť potravy mnohých ohrozených predátorov, napríklad orla kráľovského alebo raroha veľkého. Vedci preto analyzovali viac ako 3000 lokalít výskytu z rokov 2004 až 2023 v rámci dlhodobého monitoringu a výskumných a ochranárskych projektov v Bulharsku.
Sysle preferujú otvorené trávnaté biotopy
Ukázalo sa, že sysle preferujú otvorené trávnaté biotopy s dobre priepustnými pôdami a špecifickými teplotnými podmienkami. Naopak intenzívne obrábané poľnohospodárske plochy sysli skôr opúšťajú. "Výsledky ukazujú, že syseľ dokáže prežívať ako v nížinách, tak na horských pasienkoch, ak krajina ponúka vhodnú štruktúru a dobre odvodnené pôdy," uviedla autorka štúdie Natália Martínková.
Výskum zároveň upozorňuje na to, že len zhruba šesť percent najvhodnejších biotopov sa nachádza v národne chránených územiach. "Najvhodnejšie lokality pre sysly sa často nachádzajú mimo chránených území. Práve tam dnes prebiehajú najväčšie zmeny využitia krajiny, ktoré môžu viesť k rýchlemu zániku vhodných biotopov," doplnila Maria Kachamakovová z Ústavu biodiverzity a výskumu ekosystémov Bulharskej akadémie vied.