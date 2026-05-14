Je vinný z genocídy! Zločincovi Mladičovi zamietli žiadosť o prepustenie z väzenia

Na archívnej snímke bývalý bosnianskosrbský generál Ratko Mladič (Zdroj: TASR /AP)
BELEHRAD - Medzinárodný mechanizmus pre trestné tribunály (IRMCT) odmietol žiadosť o dočasné prepustenie odsúdeného bosnianskosrbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Pre agentúru AFP to uviedol jeho syn Darko Mladič.

Ratko Mladič (83) bol pred deviatimi rokmi uznaný vinným z genocídy a odsúdený na doživotie. V poslednom období má vážne zdravotné problémy a v apríli utrpel mozgovú príhodu. Koncom apríla jeho právnici podali návrh na dočasné prepustenie zo zdravotných dôvodov a žiadali jeho prevoz na liečenie do Srbska. Uviedli, že Mladič je „v stave pokročilého, nezvratného zhoršovania zdravotného stavu“ a speje ku koncu svojho života.

Kritizoval aj postup lekárov

Darko Mladič vo štvrtok označil rozhodnutie IRMCT za „bizarné a cynické“ a kritizoval aj postup lekárov, ktorí vraj tri týždne neboli schopní jeho otcovi určiť diagnózu, až kým nemal ďalšiu mozgovú príhodu. IRMCT vo svojom rozhodnutí upozornil, že Mladičovi nebola odopretá primeraná zdravotná starostlivosť a že väzenská nemocnica poskytuje starostlivosť na vysokej úrovni. Sudkyňa Graciela Gatti Santanaová zároveň uviedla, že zabezpečenie dôstojnosti a základných práv Mladiča – vrátane jeho kontaktu s rodinou a priateľmi – si nevyžaduje jeho prepustenie z väzenia.

Mladiča v roku 2017 odsúdil tribunál OSN

Mladiča v roku 2017 odsúdil tribunál OSN na doživotie za genocídu a vojnové zločiny počas vojny, ktorá sa v Bosne odohrala v 90. rokoch a pri ktorej zahynulo približne 100.000 ľudí. Odvolací súd rozsudok potvrdil v roku 2021. Jedným z najzávažnejších zločinov, ktoré sa Mladičovi kladú za vinu, je masaker približne 8000 bosnianskych mužov a chlapcov zo Srebrenice z júla 1995. Mladiča zadržali v Srbsku v roku 2011, doplnila AFP.

IRMCT bol ako stály súdny orgán zriadený Bezpečnostnou radou OSN v roku 2010. Následne prevzal základné funkcie a agendu dvoch tribunálov - Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu (ICTR).

