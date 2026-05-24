Dáva vám drahé darčeky a skrýva mobil? Odborníci odhalili nenápadné znaky, že partner môže podvádzať

LONDÝN - Nie sú to len tajné správy či neskoré príchody domov. Odborníci na vzťahy upozorňujú, že neveru môžu prezradiť aj zvláštne zmeny správania, ktoré si mnohí spočiatku vysvetľujú úplne inak.
Nevera patrí medzi najväčšie obavy vo vzťahoch. Väčšina ľudí si pritom predstaví klasické varovné signály – podozrivé správy, skrývanie mobilu alebo výhovorky o práci. Odborníci však upozorňujú, že niektoré znaky bývajú oveľa nenápadnejšie, píše The Sun.
Experti na vzťahy Claire Rénier a Annabelle Knightová tvrdia, že podvádzanie sa často prejaví zmenami v každodennom správaní partnera. Nejde pritom len o odcudzenie. Paradoxne, niektorí ľudia začnú byť zrazu pozornejší než predtým.
Jedným z najčastejších signálov majú byť nečakané darčeky alebo nadmerná pozornosť. Kvety „len tak“, drahé prekvapenia či romantické gestá môžu podľa odborníkov v niektorých prípadoch súvisieť s pocitom viny. Partner sa tak podvedome snaží vykompenzovať svoje správanie.
Pozornosť by podľa expertov mali vzbudiť aj náhle zmeny v používaní telefónu. Partner si môže meniť heslá, nosiť mobil neustále so sebou alebo ho začať obracať displejom nadol. Objavujú sa dokonca aplikácie, ktoré vyzerajú ako obyčajná kalkulačka, no po zadaní PIN kódu skrývajú správy či fotografie.
Odborníci upozorňujú, že problémom nie je samotná aplikácia, ale zmena správania okolo technológií. Ak bol partner doteraz otvorený a zrazu začne byť extrémne tajnostkársky, môže to byť varovný signál.
Prekvapením môže byť aj zvýšený záujem o sex. Mnohí ľudia si myslia, že nevera vedie automaticky k menšej intimite doma. Experti však tvrdia, že niektorí partneri začnú byť práve
naopak aktívnejší, skúšajú nové veci alebo vyhľadávajú väčšiu blízkosť. Dôvodom môže byť pocit viny alebo emocionálne napätie.
Zvláštnym signálom môže byť aj zmena pri bežných domácich činnostiach. Odborníci spomínajú napríklad situácie, keď partner zrazu trvá na tom, že si bude prať svoje oblečenie sám alebo začne byť podozrivo opatrný pri osobných veciach.
Psychológovia zároveň upozorňujú, že jednotlivé znaky samy o sebe ešte nič nedokazujú. Zmena správania môže súvisieť so stresom, problémami v práci či psychickým vyčerpaním.
Dôležité je podľa expertov sledovať najmä kombináciu viacerých zmien naraz. Ak sa objaví väčšia tajnostkárnosť, emocionálny odstup a zvláštne správanie okolo mobilu či financií, môže ísť o dôvod na otvorený rozhovor.
Vzťahoví odborníci zároveň varujú pred unáhlenými závermi. Neustále podozrievanie či kontrolovanie partnera môže vzťah poškodiť aj v prípade, že k nevere vôbec nedochádza.
Zdá sa však, že nevera dnes nevyzerá len ako filmové tajné schôdzky. Často ju prezradia malé zmeny, ktoré si partner všimne až spätne.