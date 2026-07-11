More jej zobralo už dva domy: Dôchodkyňa odmieta odísť, ohrozené sú aj stovky hrobov

LONDÝN – Najprv prišla o bungalov, o trinásť rokov neskôr aj o druhý dom. Napriek tomu 81-ročná Bryony Nierop-Readingová odmieta opustiť obec, v ktorej prežila väčšinu života. Britské pobrežie sa pod náporom erózie neustále mení a okrem domov teraz ohrozuje aj historický cintorín s hrobmi starými viac než 200 rokov.
Obec Happisburgh v anglickom grófstve Norfolk patrí medzi miesta, ktoré najviac ohrozuje pobrežná erózia. Mäkké pieskové a ílovité útesy sa každoročne zosúvajú do Severného mora a s nimi miznú aj domy, cesty či ďalšia infraštruktúra. Jednou z obyvateliek, ktoré následky pociťujú najvýraznejšie, je 81-ročná Bryony Nierop-Readingová, píše The Sun.
Prvý dom stratila už v roku 2013. Po silnej búrke sa časť útesu pod jej bungalovom zosunula a spálňa zostala visieť nad prázdnom. Bryony sa našťastie ešte pred kolapsom presunula k susedom. O týždeň neskôr museli dom zbúrať.
Po niekoľkých rokoch bývania v karavane si na tom istom pozemku postavila nový dom. Ani ten však dlho nevydržal. Tento rok v apríli miestna samospráva rozhodla, že objekt musí byť z bezpečnostných dôvodov zbúraný, pretože sa nachádzal v bezprostrednom ohrození pádom do mora. Spolu s ním zmizli aj ďalšie dve nehnuteľnosti.
Dnes Bryony býva v mobilnom dome umiestnenom ďalej od okraja útesu. Hoci prišla prakticky o všetko vrátane cenných šperkov so sentimentálnou hodnotou, odísť neplánuje. „Toto je môj domov. Nechcem odtiaľto odísť,“ povedala. Dodala, že za druhý dom dostala odškodnenie, no predstavovalo približne polovicu jeho reálnej hodnoty, ak by sa nenachádzal v rizikovej oblasti.
Obyvatelia Happisburghu dlhodobo kritizujú britské úrady za to, že na tomto úseku pobrežia nebudujú nové protipríbojové bariéry ani morské múry. Tvrdia, že podobné ochranné opatrenia existujú v iných častiach pobrežia Norfolku, no ich obec zostáva bez dostatočnej ochrany. Miestna samospráva argumentuje vysokými nákladmi, technickou náročnosťou aj možnými dopadmi na životné prostredie.
Erozia pritom neohrozuje len obytné domy. Len niekoľko desiatok metrov od útesu stojí kostol svätej Márie zo 14. storočia s historickým cintorínom. Odborníci upozorňujú, že ak bude pobrežie ustupovať súčasným tempom, môže byť potrebné exhumovať viaceré hroby ešte skôr, než ich pohltí more. Radarový prieskum má určiť ich presnú polohu a rozsah ohrozenia.
Mimoriadnu pozornosť vyvoláva aj spoločný hrob 119 námorníkov z lode HMS Invincible, ktorí zahynuli pri stroskotaní v roku 1801. Organizácia starajúca sa o historické námorné hroby navrhuje, aby boli ich pozostatky v prípade potreby exhumované a znovu pochované v mori v blízkosti vraku lode.
Bryony napriek všetkým stratám verí, že v mobilnom dome bude môcť zostať ešte niekoľko rokov. Tvrdí, že sa z rodnej obce neodsťahuje, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Jej príbeh sa stal symbolom boja obyvateľov Happisburghu proti postupujúcej pobrežnej erózii, ktorá podľa odborníkov patrí medzi najvážnejšie dôsledky meniacej sa klímy na britskom pobreží.