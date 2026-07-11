Belohorcová má doma svoju vernú kópiu: Čože? Veď vyzerajú ako dvojičky!

ŠPANIELSKO - Moderátorka Zuzana Belohorcová si momentálne užíva krásne chvíle v obľúbenej španielskej Marbelle, no tentoraz neupútala pozornosť len luxusným prostredím či letnou atmosférou. Všetky oči sa upierajú najmä na jej dcéru Salmu – tá totiž čoraz viac pripomína svoju slávnu mamu.
Spoločné fotografie hovoria za všetko. Rovnaké blond vlasy, podobné črty tváre, štíhla postava a dokonca aj podobný štýl obliekania. Niet divu, že pri pohľade na ich zábery mnohí fanúšikovia hovoria o tom, že Zuzana a Salma vyzerajú skôr ako sestry než mama s dcérou. Sama Belohorcová k jednej zo spoločných fotografií napísala jednoduché, no výstižné „Twins“ – a my jej musíme dať za pravdu.
Zuzana má k Marbelle špeciálny vzťah. Práve toto španielske letovisko si pred rokmi vybrala ako nový domov po odchode z amerického Miami, kde s rodinou strávila takmer dvanásť rokov. Do Španielska sa vtedy presťahovala spolu s už exmanželom Vlastom Hájekom a deťmi, pričom Marbella ich očarila najmä svojou klímou, atmosférou a životným štýlom.
Hoci ich život neskôr zavial aj na Kanárske ostrovy, na slnečné pobrežie Costa del Sol sa očividne radi vracajú. Tentoraz si Zuzana so Salmou dopriali všetko, čo k dokonalej dovolenke patrí – pláže zaliate slnkom, chvíle pri bazéne, dobré jedlo, miestne podniky, reštaurácie aj nákupy v obľúbených obchodoch.
Na sociálnych sieťach ukázala aj momenty v športových outfitoch či pri vode, kde opäť vynikla ich neuveriteľná podobnosť. Salma už dávno nie je malé dievčatko, ktoré fanúšikovia poznali z maminých fotografií. Vyrástla z nej mladá slečna, ktorá po mame zdedila nielen krásu, ale aj prirodzený šarm pred objektívom.
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