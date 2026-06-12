Tragédia po sexe: Muž si počas radovánok zalepil penis! Našli ho bezvládneho pri hoteli

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Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NAÍ DILLÍ - Prípad z Indie šokoval aj skúsených vyšetrovateľov. Mladý muž po stretnutí s bývalou snúbenicou skončil v nemocnici a krátko nato zomrel. Okolnosti jeho smrti dodnes vyvolávajú otázky.

Nezvyčajný prípad, ktorý sa odohral v indickom štáte Gudžarát, opäť vzbudil pozornosť médií. Dvadsaťpäťročný muž prišiel o život po udalostiach, ktoré sa začali počas stretnutia s bývalou snúbenicou v jednom z hotelov neďaleko mesta Ahmadábád.

Vyšetrovanie prípadu trvá už niekoľko rokov, no dodnes nie sú známe všetky okolnosti tragédie. Od tragédie uplynulo už niekoľko rokov, no okolnosti smrti mladého muža dodnes vzbudzujú pozornosť a vyvolávajú otázky.

Stretnutie v hoteli sa skončilo katastrofou

Salman Mirza sa podľa dostupných informácií stretol so svojou bývalou partnerkou v hoteli Amber Hotel v Ahmadábáde. Dvojica mala podľa vyšetrovateľov pred stretnutím užívať omamné látky a inhalovať výpary z priemyselného lepidla.

Neskôr sa rozhodli použiť silné epoxidové lepidlo spôsobom, ktorý odborníci označujú za mimoriadne nebezpečný.

Podľa denníka The Times of India nemala dvojica pri sebe žiadnu bežnú formu ochrany a rozhodla sa pre improvizované riešenie, ktoré sa napokon skončilo tragicky.

Našli ho v bezvedomí pri hoteli

Už deň po ubytovaní našiel známy mladého muža v bezvedomí v poraste neďaleko hotela. Okamžite ho previezli do nemocnice, kde sa ho lekári pokúšali zachrániť.

Napriek ich snahe krátko nato zomrel.

Vyšetrovatelia následne začali zisťovať, čo presne sa počas osudného stretnutia odohralo. Lekári počas vyšetrení zaznamenali aj prítomnosť neidentifikovanej zelenej tekutiny v jeho brušnej dutine, čo ešte viac skomplikovalo objasňovanie prípadu.

Rodina podala trestné oznámenie

Smrť mladého muža vyvolala napätie medzi jeho príbuznými a bývalou partnerkou.

Rodina tvrdí, že práve žena mala aplikovať lepidlo a následne niesť zodpovednosť za tragické následky. Príbuzní preto podali na polícii trestné oznámenie a žiadajú dôkladné prešetrenie celej udalosti.

Polícia odobrala vzorky na forenzné skúmanie a nariadila pitvu, ktorá mala pomôcť objasniť príčinu smrti.

Zlyhanie viacerých orgánov

Vyšetrovatelia neskôr uviedli, že bezprostrednou príčinou úmrtia bolo viacnásobné zlyhanie orgánov.

Presný mechanizmus, ktorý k nemu viedol, však zostával predmetom ďalšieho skúmania.

„Získali sme prvú forenznú správu o prípade Salmana Mirzu, ktorý zomrel za nejasných okolností. Stále však nepoznáme presnú príčinu jeho smrti,“ citovali vyšetrovateľov zahraničné médiá.

Podľa informácií z vyšetrovania sa dvojica rozhodla použiť priemyselné epoxidové lepidlo ako náhradu antikoncepcie. Muž si ním mal zalepiť vyústenie močovej rúry na penise v snahe zabrániť ejakulácii a následnému otehotneniu partnerky. 

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že práve tento mimoriadne nebezpečný postup mohol zohrávať úlohu v udalostiach, ktoré vyústili do jeho smrti. Presnú súvislosť však mali potvrdiť až výsledky forenzných expertíz.

Polícia zároveň preverovala kamerové záznamy z hotela. Tie potvrdili, že muž prišiel do ubytovacieho zariadenia spolu s partnerkou a ďalšou ženou. Na druhý deň ho našli v bezvedomí mimo areálu.

Živil celú rodinu

Tragédia zasiahla aj jeho najbližších. Salman Mirza bol podľa dostupných informácií jediným živiteľom domácnosti, v ktorej žili jeho starší rodičia a dve sestry.

Práve preto prípad vyvolal v miestnej komunite silnú odozvu.

O udalosti informoval britský denník Daily Star, ktorý pripomenul aj odporúčania amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). To medzi uznávané formy antikoncepcie zaraďuje hormonálne metódy, bariérovú ochranu, vnútromaternicové telieska, núdzovú antikoncepciu či trvalé riešenia. Používanie priemyselných lepidiel medzi nimi, pochopiteľne, nefiguruje.

Vyšetrovanie prípadu pokračovalo aj po zverejnení prvých výsledkov pitvy a úrady sa snažili definitívne objasniť všetky okolnosti smrti mladého muža.

Viac o téme: SexPenisLepidloIndia
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