Hrôza na VIDEU: SUV sa zrútilo z veľkej výšky! Zachytili ho tyče, v aute sa zabil turista

NAÍ DILLÍ - Pri vážnej nehode neďaleko tunela Atal na severe Indie zahynul 34-ročný turista. Terénne vozidlo po náraze prerazilo zvodidlá a dopadlo na rozostavaný most, kde ho doslova napichli vyčnievajúce oceľové výstuže.
Dramatická dopravná nehoda sa odohrala neďaleko severného portálu tunela Atal v indickom štáte Himáčalpradéš. Terénne vozidlo typu SUV zišlo z horskej cesty, prerazilo ochranné zvodidlá a zrútilo sa na rozostavaný most pod cestou. Vozidlo zostalo visieť vo vzduchu po tom, čo jeho karosériu prerazili oceľové výstužné tyče trčiace z nedokončenej stavby.
Pri nehode zahynul 34-ročný turista z indického štátu Radžastan. Ďalších troch ľudí sa z vraku podarilo zachrániť so zraneniami a previezli ich do nemocnice.
Z vozidla sa stala pasca
Podľa miestnej polície skupina cestovala z horského letoviska Manali do oblasti Lahául. K nehode došlo krátko po výjazde z tunela Atal, keď vodič podľa predbežných zistení nezvládol riadenie v zákrute. SUV prerazilo zvodidlá a zrútilo sa smerom k mostu, ktorý je ešte vo výstavbe.
Náraz bol mimoriadne silný. Oceľové prúty určené na vystuženie mostnej konštrukcie prerazili vozidlo a uväznili posádku vo vraku. Záchranári museli pri vyslobodzovaní zranených postupovať veľmi opatrne, aby nedošlo k ďalšiemu narušeniu konštrukcie auta.
Zásah bol mimoriadne náročný
Na miesto okamžite vyrazili policajti, hasiči aj pracovníci miestnej správy. Vzhľadom na to, že vozidlo zostalo zakliesnené medzi oceľovými výstužami, trvala záchranná akcia dlhší čas. Napokon sa podarilo troch zranených dostať z vraku a previezť ich na ošetrenie.
Fotografie a videá z miesta nehody, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, zachytávajú vozidlo doslova napichnuté na oceľových tyčiach niekoľko metrov nad zemou. Práve tieto zábery vyvolali v Indii veľkú pozornosť.
Polícia preveruje príčiny nehody
Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že jednou z hlavných príčin mohla byť neprimeraná rýchlosť. Definitívne závery však polícia zatiaľ neurobila a preveruje všetky okolnosti nehody. Úrady zároveň opätovne vyzvali vodičov, aby na horských cestách dodržiavali rýchlostné limity a jazdili mimoriadne opatrne.
Tunel Atal patrí medzi najvyťaženejšie horské dopravné spojenia v severnej Indii a každoročne ním prejdú desaťtisíce turistov smerujúcich do himalájskych oblastí. S rastúcou intenzitou dopravy tam podľa miestnych úradov pribúda aj počet vážnych dopravných nehôd.