Kým na zvyšku Slovenska sa topíme, v Tatrách vládne ÚPLNE iný svet: VIDEO Takto je teraz na Lomnickom štíte!

VYSOKÉ TATRY - Máte už po krk večných horúčav a čakáte len na koniec septembra? Mysľou sa môžete preniesť na úplne iné miesto a vďaka najnovšiemu videu sa totálne schladiť. Sami by ste totiž neverili tomu, čo sa deje v našom najznámejšom pohorí. Niečo také ako trópy či horúčavy tam totiž nepoznajú. Zdá sa, akoby december nikdy neodišiel.
To, ako to momentálne v Tatrách vyzerá nám aspoń upútavkou cez reels video ponúkla stránka Tatry na sociálnej sieti Facebook. Toto video sa odohráva na Lomnickom štíte a je podhrávané príznačnou hitovkou od Vanilla Ice.
"Počas tohto leta máme veľmi peknú zimu," napísala stránka pod videom, v ktorom sa po známej výhliadke prechádza skupina turistov.
Ako to vidia odborníci na nasledujúce dni?
Nie všetci budú navyše nadšení z klebiet a chýrov o tom, že sa na Slovensko majú valiť ďalšie vlny tepla. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na tieto tvrdenia reagovali.
"Treba povedať, že za vlnu horúčav považujeme také obdobie, počas ktorého sa vyskytne 5 za sebou idúcich tropických dní (Tmax 30 °C a viac) a aspoň jeden supertropický deň (Tmax 35 °C a viac)," napísali odborníci s tým, že najväčšie horúčavy (nateraz) skončili na prelome júna a júla.
"Postupne sa k nám skutočne dostane teplejší vzduch, ale celkový charakter počasia bude komplikovať výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu od severovýchodu a najmä na východe aj vlhší vzduch. Preto bude dochádzať aj k tvorbe oblačnosti a vyskytovať sa budú zrážky. Kým v Hurbanove alebo na iných podobných miestach na juhozápade tak môže byť väčšina dní druhej júlovej dekády tropická, v takom Prešove si na tridsiatku budú musieť ešte niekoľko dní počkať," myslí si SHMÚ.