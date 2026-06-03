Nemôžete zaspať? Odborník odhalil chyby, ktoré robíme každý večer pred spaním

LONDÝN - Prehadzovanie sa v posteli, únava počas dňa a nekonečné počítanie hodín do budíka. Nespavosť trápi čoraz viac ľudí. Expert na spánok teraz prezradil jednoduché pravidlá, ktoré môžu výrazne zlepšiť kvalitu spánku.
Sociálne siete zaplavuje nový trend nazývaný „sleepmaxxing“, teda snaha maximalizovať kvalitu spánku rôznymi trikmi a návykmi. Ľudia si pred spaním lepia ústa páskou, kupujú drahé doplnky výživy či spia pod ťažkými prikrývkami v nádeji, že sa konečne poriadne vyspia. Odborníci však upozorňujú, že cesta ku kvalitnému spánku môže byť oveľa jednoduchšia, píše The Sun.
Britský expert na spánok James Wilson tvrdí, že najväčšou chybou ľudí je obsesívne premýšľanie nad tým, či budú spať dobre. Podľa neho práve stres zo spánku často spôsobuje ďalšie problémy s nespavosťou.
Veľký vplyv na kvalitu spánku má aj kofeín. Mnohí si myslia, že popoludňajšia káva už večer nemá efekt, no odborníci upozorňujú, že kofeín môže v tele pôsobiť aj niekoľko hodín. Výsledkom je problém so zaspávaním alebo prerušovaný spánok počas noci.
Experti odporúčajú obmedziť kofeín minimálne štyri až šesť hodín pred spaním. Týka sa to nielen kávy, ale aj energetických nápojov, kolových nápojov či dokonca čokolády.
Dôležitý je aj pravidelný režim. Podľa odborníkov by sme mali vstávať každý deň v rovnakom čase – dokonca aj cez víkend. Telo si totiž vytvára prirodzený rytmus a nepravidelný režim môže spánok výrazne narušiť.
Prekvapením môže byť aj rada, že do postele by sme mali ísť až vtedy, keď sme naozaj unavení. Ležanie v posteli bez spánku totiž zvyšuje frustráciu a stres, čo problém ešte zhoršuje.
Odborníci zároveň upozorňujú na večerné používanie mobilov a tabletov. Modré svetlo zo zariadení potláča tvorbu melatonínu, hormónu zodpovedného za spánok. Ideálne je obmedziť obrazovky aspoň hodinu pred spaním.
Pomôcť môže aj jednoduchá večerná rutina. Teplý čaj bez kofeínu, kniha, pokojná hudba alebo tlmené svetlo dávajú telu signál, že sa blíži čas oddychu.
Odborníci sa zhodujú, že dokonalý spánok neexistuje. Každý človek sa občas v noci zobudí alebo má horší deň. Kľúčové je nerobiť z toho vedu a vytvoriť si prirodzené návyky, ktoré telu pomôžu upokojiť sa.
Zdá sa, že kvalitný spánok nemusí stáť stovky eur ani vyžadovať extrémne trendy zo sociálnych sietí. Niekedy stačí len menej stresu, menej kofeínu a viac pravidelnosti.