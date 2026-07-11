Šokujúce tvrdenia bývalej gazdinej Martina Šmahela: Prišla som pomáhať, skončila som na súde!

BRATISLAVA - Do domu Martina Šmahela nastúpila Patrícia ako gazdiná a opatrovateľka s cieľom pomôcť. Dnes však tvrdí, že po rokoch práce zostala bez sľubovaného bývania a spor medzi bývalým športovcom a ňou sa presunul až pred súd.
Bývalý športovec a televízna tvár Martin Šmahel tvorí už viac ako osem rokov pár s partnerkou Beátou, s ktorou vychováva dcérku Emku. Práve do ich domácnosti pred časom nastúpila ako gazdiná a opatrovateľka Patrícia.
Patrícia tvrdí, že do domácnosti prišla s úmyslom pomôcť nielen Šmahelovi a jeho partnerke, ale postupne sa stala súčasťou ich každodenného života. Podľa jej slov mala po rokoch práce dostať prísľub bývania a byt si mala postupne splácať. „Do domu Martina Šmahela a jeho priateľky som prišla pomáhať. Netušila som však, že sa môj život raz obráti naruby,“ uviedla pre denník Plus JEDEN DEŇ.
Tvrdí, že si byt sama vyberala, podieľala sa na jeho rekonštrukcii a niekoľko rokov doň investovala peniaze aj čas v presvedčení, že raz bude patriť jej a jej deťom. Situácia sa však podľa nej postupne zmenila a namiesto naplnenia dohody sa celý prípad dostal až pred súd. Patrícia zároveň odmieta tvrdenia, že by chcela nehnuteľnosť získať za symbolickú cenu. „To nie je pravda a nikdy to nebolo obsahom žiadnej dohody,“ zdôraznila.
Celý spor je pre ňu o to náročnejší, že popri ňom rieši aj vážne zdravotné problémy svojej dcéry, ktorú čaká transplantácia obličky. Sama má byť jej darkyňou. „Najťažšie je pre mňa to, ako veľmi to zasiahlo moje deti a ich pocit bezpečia,“ priznala. O tom, ako sa celý prípad napokon skončí, rozhodne súd. Martin Šmahel sa podľa zverejnených informácií k veci vyjadruje v rámci prebiehajúceho súdneho konania.
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