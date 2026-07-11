Šialenstvo okolo veterných elektrární naďalej graduje: Premiér to už nevydržal, koľkokrát vám to mám povedať?

BRATISLAVA - Téma výstavby veterných parkov na Slovensku opäť rozvírila vášne. Kým v niektorých regiónoch obyvatelia proti plánovaným projektom hlasno protestujú, premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojom pravidelnom sobotnom videu odkázal, že jeho vláda nemá záujem rozvíjať výrobu elektriny z vetra a výstavbu veterných parkov odmieta.
Napätie okolo veternej energetiky sa pritom v uplynulých dňoch opäť prejavilo aj na verejných rokovaniach. Ako informoval portál Aktuality.sk, diskusie o pripravovaných projektoch sprevádzali emotívne reakcie časti verejnosti. Na stretnutiach zaznieval krik na predstaviteľov úradov, viacerí obyvatelia vyjadrovali obavy z dosahu veterných elektrární na životné prostredie či kvalitu života a žiadali, aby sa takéto projekty v ich okolí nerealizovali.
Svoje znepokojenie napríklad na zhromaždení v Inchebe tento týždeň vyjadril aj exminister spravodlivosti a člen prvej Ficovej vlády Štefan Harabin.
Fico prehovoril v tradičnom videu, nevykopávajte otvorené dvere
Premiér sa k celej téme vyjadril vo videu zverejnenom v sobotu podvečer. Kritizoval spôsob, akým sa podľa neho vedie verejná diskusia. "Tento týždeň sme boli svedkami ďalšieho nechutného divadla o tom, či Slovensko má mať alebo nemá mať veterné parky. Ľudia sa hecujú ako obyčajne k nenávisti, vykopávajú sa otvorené dvere a tára sa dve na tri s cieľom zaujať za každú cenu," vyhlásil Fico.
Zároveň zdôraznil, že kabinet podľa jeho slov nemá záujem podporovať výrobu elektriny z vetra.
"Vláda, ktorú vediem, nemá záujem na výrobe elektriny z vetra. Máme len povinnosť vyplývajúcu z Plánu obnovy, ku ktorej sa pri tvorbe tohto dokumentu zaviazala predchádzajúca vláda, a to pripraviť zhodnotenie situácie na Slovensku. Inak nám hrozí pokuta za nesplnenie záväzkov z Plánu obnovy vo výške niekoľko sto miliónov eur," povedal predseda vlády.
Fico zároveň naznačil, že za tlakom na rozvoj veternej energetiky môžu stáť aj ekonomické či politické záujmy.
Žiadne veterné parky za tejto vlády, uisťuje premiér
"Musím si súčasne zistiť, do akej miery fúkajú na Slovensku vetry od lobistov a výrobcov veterných turbín, ktorí po záväzku predchádzajúcej vlády mohli vidieť na Slovensku ďalší Klondike. A či nejde aj o politicky motivované kroky, aby proti vláde naštartovali aj ďalšie politické sily na Slovensku," uviedol.
Na záver poslal jednoznačný odkaz. "Takže ešte raz, žiadne veterné parky za súčasnej vlády. A pripomínam ostatným, že keby aj nová vláda bez Smeru po voľbách v roku 2027 mala záujem zmeniť tento suverénny postoj súčasnej vlády, všetko budú mať v rukách mestá a obce, bez súhlasu ktorých sa neudeje nič," uzavrel premiér.