Tragédia u zubára: Malá Ela (†7) zomrela počas bežného zákroku! Rodina žiada odpovede

ANKARA - Bežné ošetrenie zubného kazu sa v Turecku zmenilo na tragédiu. Sedemročná Ela sa po uvedení do celkovej anestézie už neprebrala a jej smrť teraz preverujú vyšetrovatelia.
To, čo malo sedemročnej Ele ušetriť opakované návštevy zubára, sa skončilo najhorším možným spôsobom. Malá gymnastka zomrela počas plánovaného stomatologického zákroku v súkromnej nemocnici v tureckej Isparte. Okolnosti jej smrti vyšetruje prokuratúra aj zdravotnícke úrady, pričom rodina spochybňuje postup lekárov, píše The Sun.
Zákrok mal vyriešiť všetky kazy naraz
Ela Kocaçöğür prišla 3. júla z mesta Burdur do súkromnej nemocnice Davraz Yaşam Hospital na ošetrenie viacerých zubných kazov. Lekári sa vzhľadom na jej vek a veľký strach zo zubára rozhodli urobiť všetkých osem plomb počas jedného zákroku v celkovej anestézii. Cieľom bolo vyhnúť sa viacerým návštevám ambulancie a zbytočnému stresu pre dieťa.
Počas výkonu však nastal dramatický zvrat. Dievčatku sa náhle zastavilo srdce. Zdravotníci okamžite začali s resuscitáciou, no napriek ich úsiliu sa život sedemročnej pacientky zachrániť nepodarilo.
Rodina žiada preveriť postup lekárov
Smrť dieťaťa vyvolala množstvo otázok. Rodičia si najali právnika a podali podnet na prokuratúru. Žiadajú preveriť, či boli pred anestéziou vykonané všetky potrebné vyšetrenia vrátane krvných testov a testov na možné alergické reakcie.
Zaujíma ich aj to, aké množstvo anestetík bolo počas zákroku použité a či bol počas celej operácie prítomný kvalifikovaný anestéziológ, ako vyžadujú turecké predpisy. Práve tieto okolnosti budú predmetom vyšetrovania.
Rozhodujúce slovo bude mať pitva
Presnú príčinu smrti má určiť súdna pitva a znalecké posudky. Predseda Stomatologickej komory provincie Isparta Naim Şenyurt vyhlásil, že na akékoľvek závery je zatiaľ priskoro. Zároveň ubezpečil, že ak vyšetrovanie odhalí pochybenie zdravotníkov, budú voči zodpovedným osobám prijaté príslušné opatrenia.
Milovala gymnastiku, mala len sedem rokov
Ela navštevovala druhý ročník základnej školy a vo voľnom čase sa venovala športovej gymnastike. Trénovala spolu so svojimi dvoma súrodencami v miestnom klube a napriek nízkemu veku sa už stihla predstaviť na viacerých súťažiach. Jej náhla smrť zasiahla nielen rodinu, ale aj miestnu komunitu.
Klinika odmieta pochybenie
Súkromná nemocnica trvá na tom, že počas zákroku boli dodržané všetky medicínske postupy. Náhlu zástavu srdca označila za nepredvídateľnú komplikáciu, ktorá môže vo výnimočných prípadoch nastať aj pri správne vedenom zákroku.
Prípad zároveň v Turecku otvoril širšiu diskusiu o tom, či by rozsiahle stomatologické výkony u malých detí v celkovej anestézii nemali byť vykonávané výlučne v špecializovaných detských zdravotníckych zariadeniach s kompletným zázemím pre riešenie akútnych komplikácií.