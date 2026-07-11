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Novinári z NYT dostali predvolania: Písali o bezpečnostných rizikách Trumpovho nového lietadla

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NEW YORK - Štyria novinári denníka The New York Times dostali predvolania od úradu manhattanského okresného prokurátora po tom, čo informovali o možných bezpečnostných rizikách spojených s novým oficiálnym lietadlom prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentúra DPA.

Denník v sobotu uviedol, že jeho reportéri majú budúci týždeň vypovedať pred veľkou porotou. Predvolania ako dôvod uvádzajú iba údajné bližšie nešpecifikované porušenie federálneho trestného práva. Podľa denníka novinári dostali predvolania v piatok a v niektorých prípadoch ich federálni úradníci doručili priamo k nim domov, čo bolo vnímané ako pokus o zastrašenie nezávislých médií, píše DPA.

„Prítomnosť federálnych agentov pred dverami novinárov by mala pohoršiť svedomie každého Američana, ktorý verí v Ústavu a slobodu tlače, ktorú chráni,“ uviedol v piatok večer vo vyhlásení hlavný právnik redakcie denníka David McCraw. S odvolaním sa na anonymné zdroje novinári The New York Times v stredu neskoro večer informovali, že hoci Trump do Európy na summit NATO v tureckej Ankare pricestoval novým špeciálom, na žiadosť americkej tajnej služby došlo k zmene a prezident z krajiny odletel na palube lietadla Boeing VC-25A.

Nové prúdové lietadlo, ktoré dostal ako dar od Kataru, pritom poslal vopred do Británie. Trump už predtým v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social avizoval, že nový Air Force One poletí na základňu RAF Mildenhall, aby si ho mohli prezrieť americkí vojaci, ktorí tam slúžia.

V samostatnej správe denník uviedol, že nové lietadlo ešte nemalo všetky bezpečnostné a obranné systémy, aké malo staré prezidentské lietadlo. Vláda USA a Trump však popreli, že dôvodom zmeny lietadla boli bezpečnostné obavy. Na otázku, prečo neodletel na darovanom lietadle, Trump odpovedal, že je „číslo jedna na iránskom zozname cieľov“. Katarská vláda darovala Spojeným štátom lietadlo typu Boeing 747-8 vlani po tom, čo sa Trump opakovane sťažoval na technický stav dvoch prezidentských lietadiel Air Force One, ktoré sú v prevádzke od roku 1990.

Americké letectvo pred časom priznalo, že pri urýchlenej prestavbe darovaného lietadla niektoré plánované úpravy vynechalo, aby bolo možné stroj zaradiť do prevádzky čo najskôr. Tvrdí však, že tým neutrpela bezpečnosť ani zabezpečenie komunikácie. Niektorí experti napriek tomu upozorňujú, že lietadlo nemusí mať všetky obranné systémy starších prezidentských strojov a môže byť vhodnejšie najmä na vnútroštátne lety. Katarom darované lietadlo má slúžiť ako dočasná náhrada, kým spoločnosť Boeing dodá dve nové prezidentské lietadlá Air Force One. Ich dodanie sa po viacerých odkladoch očakáva až neskôr v tomto desaťročí.

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