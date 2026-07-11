Ministerstvo zverejnilo správu o UFO: Záhadný objekt na oblohe, nič TAKÉ som ešte nevidel, tvrdí pilot!

WASHINGTON - Americké ministerstvo obrany (zvané aj ministerstvo vojny) zverejnilo ďalšiu sériu dokumentov a záznamov týkajúcich sa neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO). Je to téma, ktorá už dlhé desaťročia máta množstvo ľudí a zďaleka nielen Američanov. Medzi materiálmi sa nachádzajú výpovede vojenských pilotov, videá, fotografie aj zvukové nahrávky. Mimoriadnu pozornosť vzbudila správa skúseného letca, ktorý tvrdí, že počas takmer troch desaťročí služby sa s ničím podobným nestretol.
Ako informovala CBS News, Pentagon v piatok sprístupnil ďalších 40 súborov súvisiacich s vyšetrovaním neidentifikovaných lietajúcich objektov. Ide o 14 dokumentov, 19 videí, štyri zvukové záznamy a tri fotografie. Na ich vzniku sa okrem ministerstva obrany podieľali aj NASA, CIA či FBI. Väčšina materiálov pozostáva z historických dokumentov a neupravovaných záznamov.
Jedným z najzaujímavejších prípadov je incident z roku 2019, keď vojenský pilot spolu so štyrmi ďalšími členmi posádky spozoroval nad východnou časťou Spojených štátov zvláštny objekt.
"Všimol som si objekt s vlastnosťami, aké som za 28 rokov pôsobenia v letectve a námorníctve nevidel. Pod nami sa nachádzal malý objekt, ktorý sa pohyboval priamo proti nášmu smeru vysokou rýchlosťou," uviedol pilot vo svojej správe.
Podľa jeho slov objekt pozoroval približne desať až pätnásť sekúnd, kým posádka zapla záznamové zariadenie. Keď sa pokúsil obraz priblížiť, objekt sa pohyboval tak rýchlo, že zmizol zo záberu a už sa ho nepodarilo znovu zachytiť.
"Po analýze sa zdalo, že objekt mal obdĺžnikový tvar," dodal vo výpovedi.
Záhadný objekt pripomínal zdeformovaný balón
Ďalší neobvyklý incident sa odohral v roku 2020 nad Atlantickým oceánom. Posádka amerického námorníctva zaznamenala objekt gaštanovohnedej farby s odhadovanou výškou približne 3,6 až 4,5 metra.
Dôstojník zbraňových systémov vo svojej správe uviedol, že objekt pôsobil ako „veľký a mierne zdeformovaný balón“. Zverejnené zábery podľa viacerých médií pripomínajú tvar vesmírnej lode známej z filmovej série Votrelec (Alien).
Pribudnú ďalšie materiály, niektorí ľudia sa už však videám otvorene vysmievajú
Pentagon zároveň oznámil, že aktuálne zverejnených 40 súborov nie je konečnou várkou. Ďalšie dokumenty majú nasledovať v súlade s nariadením amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý začiatkom tohto roka nariadil postupné odtajnenie vládnych materiálov týkajúcich sa UFO.
Medzi reagujúcimi ľuďmi sa však našli aj takí, ktorí sa na zverejnených záberoch dobre pobavili. Začali objekt pripodobňovať k animovaným postavičkám.