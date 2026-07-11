To je ale odvaha! Anthony Hopkins v 88. rokoch mení kariéru: Aká je jeho vysnívaná práca?

LOS ANGELES - Len málokto by čakal, že vo veku 88 rokov príde s takýmto prekvapením. Sir Anthony Hopkins, legenda svetového filmu a dvojnásobný držiteľ Oscara, sa po viac než 65 rokoch pred kamerami rozhodol naplniť svoju celoživotnú vášeň. Namiesto ďalšej filmovej úlohy predstavil svoj prvý veľký album originálnych orchestrálnych skladieb.
Herec Anthony Hopkins, ktorého si diváci navždy spoja s postavou Hannibala Lectera, podpísal nahrávaciu zmluvu s prestížnym vydavateľstvom Decca Classics. Jeho debutový album Life Is a Dream vyjde 21. augusta a prinesie dvanásť skladieb, ktoré Hopkins komponoval počas viac ako šiestich desaťročí. O ich interpretáciu sa postaral uznávaný Philharmonia Orchestra pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Gustava Dudamela.
Najväčším prekvapením je, že hudba nebola pre Hopkinsa len koníčkom. Práve naopak. „Hudba bola mojou prvou túžbou, mojím prvým snom. Komponujem celý život,“ povedal herec pri oznámení albumu. Dodal, že niektoré skladby vznikli ešte v čase, keď len začínal s herectvom a celé desaťročia čakali na správny okamih. Prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu je skladba Bracken Road, ktorú Hopkins napísal už v roku 1963. Inšpiroval sa spomienkami na detstvo vo Walese – na ulice, lúky a krajinu, v ktorej vyrastal. Hoci skladba vznikla pred viac než 60 rokmi, verejnosť si ju môže vypočuť až teraz.
Pre fanúšikov môže správa pôsobiť ako nečakaná zmena kariéry, v skutočnosti však Hopkins hudbu miluje od detstva. Na klavír začal hrať ako štvorročný a komponovať ešte ako mladík. V minulosti napísal napríklad valčík And the Waltz Goes On, ktorý preslávil husľový virtuóz André Rieu. Nový album je však jeho doposiaľ najväčším a najosobnejším hudobným projektom. To však neznamená, že by Anthony Hopkins definitívne zavesil herectvo na klinec. Naopak, stále má rozpracovaných niekoľko filmových projektov.
Hudbe sa však chce venovať oveľa intenzívnejšie a priznáva, že práve ona bola jeho prvou umeleckou láskou ešte dávno predtým, ako dobyl Hollywood. Fanúšikovia prijali oznámenie s nadšením. Na sociálnych sieťach mnohí píšu, že je obdivuhodné, ako sa Hopkins ani vo veku 88 rokov nebojí skúšať nové veci a plniť si sny, ktoré nosil v sebe celé desaťročia. Po kariére plnej filmových úspechov otvára celkom novú kapitolu. Tentoraz nie pred kamerou, ale za klavírom a na stránkach notového zápisu.
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