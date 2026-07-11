Dovolenkári sú zhrození: Prázdninový SEN Slovákov je v plameňoch, neuveríte, čo spustilo celú katastrofu!

KORČULA - Na chorvátskom ostrove Korčula vypukli v sobotu popoludní dva rozsiahle lesné požiare, ktoré podľa prvotných informácií spôsobili údery bleskov počas búrok. Situácia si vyžiadala masívny zásah hasičov zo zeme aj zo vzduchu a úrady museli uzavrieť hlavnú cestu naprieč ostrovom.
Ako informuje portál Dnevnik.hr, požiare vznikli medzi obcami Blato a Smokvica krátko po tom, čo oblasť zasiahlo silné búrkové počasie. Do boja s plameňmi nasadili všetky dostupné hasičské jednotky, štyri hasiace lietadlá Canadair a jedno lietadlo Air Tractor. Pre nebezpečenstvo na komunikáciách bola hlavná ostrovná cesta až do odvolania uzavretá.
Ostrov rozdelený požiarom na dve polovice
Podľa informácií z miesta udalosti požiar rozdelil Korčulu prakticky na dve časti, čo výrazne skomplikovalo dopravu aj pohyb miestnych obyvateľov. Hasiči sa snažia dostať oheň pod kontrolu skôr, než sa vplyvom vetra rozšíri do ďalších oblastí.
Ďalší požiar vypukol približne o 14:30 hodine aj na kopci Jelinjak neďaleko obce Grebaštica na chorvátskom pobreží. Na mieste zasahovalo 23 hasičov s desiatimi vozidlami, ku ktorým sa pridali aj príslušníci šibenskej zásahovej jednotky. Na pomoc boli privolané dve lietadlá CL-415, pričom zásah pokračoval aj v popoludňajších hodinách.
Plamene sa objavili aj na ostrove Čiovo, kde hasiči požiar zlikvidovali krátko po príchode na miesto. Išlo pritom už o ďalší podobný incident v tejto oblasti v krátkom čase. Koncom júna tam totiž po údere blesku horelo rozsiahle územie a oheň sa vtedy nebezpečne priblížil k obytným domom.