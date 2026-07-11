BRATISLAVA - Kristína Malachovská sa druhýkrát vydala! Svadba prebehla v Chorvátsku a jej súčasťou bolo aj fotenie na jachte.
Voda, pohyb a SPF - to sú veci, bez ktorých sa Kristína Malachovská v lete nezaobíde. „Treba si chrániť pleť, ja som sa to naučila horším spôsobom, lebo sa veľmi rýchlo spálim, takže sa natieram, natieram, natieram,“priznala čerstvá mladomanželka. A to isté platí aj čo sa týka mora - plávam plávam, plávam. „Do bezvedomia... mne všeobecne voda veľmi pomáha... s tou vodou ako keby tie problémy ako keby odchádzajú alebo sa stratia...“ zľahka filozofuje a dodáva, že prišla na chuť paddleboardu.
Chvíle oddychu pri mori si užili aj nedávno, počas vlastnej svadby. Do Chorvátska sa Kristína s Jakubom vybrali spolu s rodičmi aj svedkami a v takomto úzkom kruhu si povedali svoje "áno". Tortu už krájali v plavkách a ako ináč, vybrali sa aj na jachtu spraviť si zopár krásnych fotiek: „Toto fotenie bolo TOP a bizár zároveň. Nikdy na tento zážitok nezabudnem,“ napísala Kristína na sociálnej sieti. A prezradila tiež, že jej mama Iveta „bola za kormidlom (nikomu sa nič nestalo, ale na kapitánske skúšky to ešte nie je).“
Kristína, ktorá je jedináčik, má s rodičmi dobrý vzťah, takže občas cestujú aj spolu. Tento rok síce veľké spoločné dovolenky neplánujú, víkendy však áno. „Ja osobne zvažujem, že ich zavoláme do zábavného parku v Poľsku, lebo moji rodičia milujú kolotoče rovnako ako ja...“ hovorí so smiechom a dodáva. „My chodíme skoro každý rok do Disneylandu. A to sme asi najstarší ľudia, ktorí tam chodia v takejto zostave...“ vraví s úsmevom.
Na svadobné fotenie Kika nikdy nezabudne: Mama pri kormidle a tým to nekončí! Majú spoločnú úchylku (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)