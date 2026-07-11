Paris Jackson 6 rokov od závislosti na alkohole a heroíne: Prekonať mi to pomohla jediná vec!

LOS ANGELES - Roky bojovala s démonmi, o ktorých dlho nechcela hovoriť. Dnes je však Paris Jackson pripravená zdieľať svoj príbeh. Dcéra zosnulého kráľa popu Michaela Jacksona v rozhovore pre Vogue otvorene priznala, čo jej pomohlo prekonať závislosť a nájsť nový zmysel života. Odpoveď možno mnohých prekvapí – nebola to sláva ani peniaze, ale hudba.
Paris Jackson sa netají tým, že jej život nebol vždy taký pokojný, ako pôsobí na sociálnych sieťach. Po smrti svojho slávneho otca prežila mimoriadne náročné obdobie a v minulosti otvorene hovorila o psychických problémoch aj závislosti od alkoholu a drog. Dnes je však triezva a tvrdí, že práve vďaka abstinencii dokázala zmeniť svoj pohľad na život.
V najnovšom rozhovore pre Vogue prezradila, že zlom nastal vo chvíli, keď sa po rokoch rozhodla naplno venovať hudbe. „Keď som vytriezvela, uvedomila som si, že hudba je pre mňa naozaj všetkým,“ priznala speváčka. Dodala, že na gitaru síce hrávala už ako tínedžerka, no dlhé roky ju vnímala len ako koníček. Bála sa urobiť z nej svoju profesiu a svoje piesne si nechávala pre seba. Až postupne nabrala odvahu vystupovať pred publikom a neskôr sa vydať na sólovú dráhu. Podľa Paris sa práve tvorba stala najlepšou terapiou.
Dnes väčšinu dní trávi v nahrávacom štúdiu, píše nové skladby a priznáva, že hudba jej priniesla pokoj, ktorý predtým márne hľadala. „Neviem písať inak ako úprimne. Inak by to nemalo zmysel,“ vysvetlila. Jej texty preto často vychádzajú z vlastných bolestivých skúseností, strát aj komplikovaných vzťahov. Speváčka sa netají ani tým, že po najťažších rokoch úplne zmenila životný štýl. Vo voľnom čase sa venuje skalolezectvu, fotografovaniu, trávi čas s priateľmi a snaží sa žiť čo najjednoduchšie. Rovnakú filozofiu preniesla aj do starostlivosti o seba.
V rozhovore pre Vogue priznala, že kedysi sa snažila robiť všetko dokonale, dnes však uprednostňuje jednoduchosť a rutinu, ktorú dokáže dlhodobo dodržiavať. Paris už niekoľkokrát verejne poďakovala všetkým, ktorí jej počas boja so závislosťou pomohli. Pri príležitosti šiestich rokov triezvosti priznala, že nebyť abstinencie, pravdepodobne by sa nikdy neodhodlala naplno venovať hudbe ani vydať vlastné albumy. Tvrdí, že práve triezvosť jej umožnila znovu objaviť samu seba a robiť to, čo ju robí skutočne šťastnou.
Dnes 27-ročná umelkyňa už nechce, aby ju svet vnímal iba ako dcéru Michaela Jacksona. Buduje si vlastnú hudobnú kariéru a otvorene hovorí o témach, ktoré boli kedysi tabu. Jej úprimnosť si získava čoraz viac fanúšikov a najnovší rozhovor je ďalším dôkazom, že za úsmevom na červenom koberci sa často skrýva príbeh plný bolesti, ale aj odhodlania začať odznova.
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