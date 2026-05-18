Tieto veci doma takmer nikto nečistí: Hygienička varuje pred špinou, ktorú máme doslova pod rukami

Mobil, vypínače či diaľkové ovládače používame každý deň. Napriek tomu ich mnohí čistia len zriedka alebo vôbec. Expertka na hygienu upozorňuje, že práve na týchto miestach sa hromadí obrovské množstvo baktérií.
Mnohí ľudia si myslia, že majú doma čisto. Pravidelne vysávajú, umývajú podlahy či utierajú prach. Odborníci však upozorňujú, že najväčší problém často predstavujú predmety, ktorých sa dotýkame každý deň – no pri upratovaní na ne zabúdame.
Expertka na hygienu teraz upozornila na niekoľko bežných vecí v domácnosti, ktoré patria medzi najšpinavšie, hoci si to väčšina ľudí vôbec neuvedomuje.
Čoho sa dotýkame najviac?
Jedným z najväčších "lapačov baktérií" je mobilný telefón. Nosíme ho všade – do práce, do kuchyne, na toaletu aj do postele. Napriek tomu ho mnohí čistia len minimálne. Odborníci upozorňujú, že na povrchu telefónu sa môžu nachádzať baktérie, mastnota aj zvyšky nečistôt z rúk.
Podobne sú na tom aj diaľkové ovládače. Dotýka sa ich celá rodina, často pri jedle alebo neumytými rukami. Napriek tomu bývajú pri upratovaní úplne ignorované.
Veľkým problémom sú aj vypínače svetla a kľučky. Používame ich denne niekoľkokrát, no málokto ich pravidelne dezinfikuje. Práve tieto miesta pritom patria medzi najčastejšie dotýkané povrchy v domácnosti. Expertka upozorňuje aj na opakovane používané tašky na nákup. Mnohí ich nosia do obchodov celé mesiace bez prania, pričom sa v nich prenášajú potraviny, obaly aj baktérie z rôznych povrchov.
Zabúda sa aj na kefky na make-up, hubky na riad či klávesnice počítačov. Najmä pri klávesniciach sa medzi tlačidlami hromadí prach, omrvinky a nečistoty, ktoré vytvárajú ideálne prostredie pre baktérie.
Aj mimo obývačky
Odborníci hovoria, že problémom nie je len samotná špina, ale aj to, že mnohé z týchto predmetov sa dotýkajú tváre, rúk alebo jedla. Baktérie sa tak môžu prenášať oveľa jednoduchšie, než si uvedomujeme.
Veľkú chybu robia ľudia aj pri kuchynských utierkach a hubkách. Tie bývajú vlhké a teplé, čo je ideálne prostredie pre množenie baktérií. Hygienici odporúčajú pravidelnú výmenu a častejšie pranie pri vyšších teplotách.
Najväšia chyba, robíte ju aj vy
Psychológovia zároveň upozorňujú, že ľudia majú tendenciu upratovať hlavne viditeľný neporiadok. Menej nápadné predmety preto často úplne ignorujú, hoci práve tie môžu byť hygienicky najproblematickejšie. Podľa expertov pritom netreba domácnosť meniť na sterilné prostredie. Dôležité je najmä pravidelné čistenie predmetov, ktoré používame najčastejšie.
Zdá sa, že najväčšia špina doma nemusí byť tam, kde ju očakávame. A často ju máme doslova každý deň vo vlastných rukách.