Prečo si ráno nepamätáme sny? Vedci konečne vysvetlili záhadu, ktorá mätie ľudí celé roky

BRATISLAVA - V noci sa vám sníval zvláštny sen, no po pár minútach od zobudenia si neviete spomenúť takmer na nič? Nie ste sami. Vedci teraz vysvetľujú, prečo mozog sny tak rýchlo vymaže.

Takmer každý človek to už zažil. Zobudíte sa s pocitom, že sa vám snívalo niečo intenzívne, zvláštne alebo dokonca desivé. O pár minút neskôr však z celého sna ostanú len útržky alebo nejasný pocit.
Otázka, prečo si sny nepamätáme, fascinuje vedcov už celé desaťročia. Najnovšie výskumy však naznačujú, že odpoveď môže súvisieť s tým, ako funguje mozog počas spánku.

REM fázy 

Najživšie sny vznikajú počas takzvanej REM fázy spánku. Ide o obdobie, keď je mozog mimoriadne aktívny – niekedy dokonca podobne ako počas bdelého stavu. Práve vtedy sa objavujú intenzívne obrazy, emócie či zvláštne príbehy, ktoré si často vôbec nevieme logicky vysvetliť.

Problém je v tom, že mozog počas REM fázy funguje inak než cez deň. Oblasti zodpovedné za emócie a predstavivosť sú veľmi aktívne, no časti mozgu spojené s logikou a ukladaním spomienok pracujú slabšie.

Vedci tvrdia, že práve preto si sny často nedokážeme zapamätať. Mozog ich jednoducho neuloží medzi klasické spomienky tak, ako si pamätáme udalosti z bežného dňa.

Kedy si sny môžeme pamätať? 

Veľkú úlohu zohráva aj moment zobudenia. Ak sa človek zobudí priamo počas sna alebo krátko po REM fáze, je väčšia šanca, že si sen zapamätá. Ak však spánok pokračuje ďalej, mozog nové informácie rýchlo "prepíše".

Odborníci upozorňujú, že sny sa v skutočnosti snívajú každému človeku – aj tým, ktorí tvrdia, že nesnívajú vôbec. Rozdiel je len v tom, či si ich po zobudení dokážeme vybaviť.

Prečo si ráno nepamätáme
Zaujímavé je, že na zapamätanie snov vplýva aj stres, únava či kvalita spánku. Ľudia, ktorí sa v noci často budia alebo spia nepokojne, si sny pamätajú častejšie. Naopak, pri hlbokom a neprerušovanom spánku bývajú sny po zobudení rýchlo zabudnuté.

Niektorí odborníci sa domnievajú, že sny môžu pomáhať mozgu spracovávať emócie, zážitky a informácie z celého dňa. Iní tvrdia, že ide len o "vedľajší efekt" nočnej aktivity mozgu. Dodnes pritom neexistuje úplná zhoda v tom, prečo vlastne snívame. Jedno je však isté – sny sú oveľa dôležitejšie, než sa kedysi predpokladalo.

Silné pocity 

Existujú dokonca ľudia, ktorí si sny zapisujú hneď po zobudení. Podľa psychológov práve tento zvyk výrazne zvyšuje schopnosť sny si pamätať. Mozog sa totiž učí venovať im väčšiu pozornosť.

Mnohí ľudia zároveň priznávajú, že niektoré sny v nich zanechajú silný pocit aj počas celého dňa. Najmä nočné mory alebo veľmi realistické sny dokážu ovplyvniť náladu, stres či emócie ešte dlho po prebudení.

Zdá sa teda, že sny nie sú len náhodné obrazy v hlave. A hoci si ich často nepamätáme, náš mozog počas noci pracuje oveľa intenzívnejšie, než si uvedomujeme.

