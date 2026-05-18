Šokujúci verdikt v kauze exposlanca Feriho: Súd ho oslobodil spod obžaloby z ďalšieho znásilnenia

PRAHA - Obvodný súd pre Prahu 3 v pondelok oslobodil českého exposlanca Dominika Feriho spod obžaloby z ďalšieho znásilnenia. Podľa nej si Feri aj napriek nesúhlasu vtedy 17-ročného dievčaťa dal počas sexu dole kondóm. Podľa súdu nejde o znásilnenie, rozsudok však nie je právoplatný. Feri si už odpykáva trojročný trest za dve znásilnenia a jeden pokus oň. Budúci týždeň by mal súd v Tepliciach rozhodovať o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie, píše server iDNES.cz.
Súd rozhodol inak
Obžaloba pre Feriho navrhovala ďalších 12 mesiacov nepodmienečne. Súd ale rozhodol inak. Verdikt zdôvodnil podľa servera tým, že z hľadiska naplnenia skutkovej podstaty trestného činu k znásilneniu nedošlo, lebo Feri sa nevyhrážal násilím ani poškodenú nevydieral. Nespochybnil samotný skutok, no nesúhlasí s klasifikáciou znásilnenie.
Tento prípad polícia pôvodne odložila, lebo došla k záveru, že dať si dole kondóm nie je trestným činom. Žena so sexom súhlasila, avšak len s chráneným. Ústavný súd sa jej zastal a uviedol, že vyslovenie súhlasu s určitou sexuálnou aktivitou nevylučuje trestnú zodpovednosť páchateľa, ktorý potom obeť donúti k inej sexuálnej aktivite. Polícia sa následne k prípadu vrátila.
Výpovede poškodenej
Poškodená vo svojej skoršej výpovedi údajne uviedla, že ju Feri ponižoval, na verejnosti hovoril, že je hlúpa a mal z toho radosť. Žena má vraj dodnes z jeho skutku panické ataky a nočné mory. Exposlanec v prípade vypovedal v pondelok, teda až po výpovediach poškodenej a svedkov. Podľa štátnej zástupkyne je v takom prípade výpoveď poškodenej jednoduchšie napadnuteľná. Uznala síce, že vo výpovedi ženy sú biele miesta, ale prisúdila to času, keďže skutok sa údajne stal v roku 2015. Feriho obhajkyňa pred súdom uviedla, aby vzal do úvahy možnosť, že si situáciu žena vymyslela.
V novembri 2023 súd bývalého poslanca za TOP 09 právoplatne odsúdil na tri roky nepodmienečne za dve znásilnenia a jeden pokus oň. Feri do väzenia nastúpil v máji 2024. Jeho opakované pokusy o podmienečné prepustenie boli doteraz neúspešné. O jeho ďalšej žiadosti bude súd rozhodovať budúci týždeň.