Sexbomba Rajek odhalila pohlavie dieťatka: Pod srdcom nosí... S manželom to oznámili fakt originálne

LOS ANGELES - Slovenská modelka a influencerka Veronika Rajek prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Blond kráska, ktorá už roky žije v Amerike a preslávila sa odvážnymi fotografiami, sa čoskoro stane mamou. Teraz fanúšikom prezradila aj to, aké pohlavie bude mať jej prvé dieťatko.
Pohlavie bábätka oznámila veľmi originálnym a zároveň jemným spôsobom. Na Instagrame zverejnila video, v ktorom si nechala na tehotenské bruško namaľovať obrázok spiaceho bábätka na obláčiku. Pozornosť však okamžite upútala ružová mašlička, ktorá prezradila, že s manželom čakajú dievčatko.
„Naše malé gender reveal. Žiadne ohňostroje, žiadny orchester, žiadnych 700 balónov letiacích do atmosféry. Len vzácny okamih pre nás dvoch a spomienka na celý život,“ napísala Veronika k romantickému videu. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť gratulácie od fanúšikov z celého sveta. Mnohí ocenili práve to, že dvojica sa rozhodla pre jednoduché, no emotívne oznámenie namiesto veľkolepej šou.
Rajek zároveň priznala, že vstupuje do úplne novej životnej etapy. Kým v minulosti zdieľala najmä zvodné zábery a budovala imidž sexi influencerky, teraz sa chce naplno venovať materstvu. „Byť mamou neznamená stratiť samu seba. Len sa zmeníš na lepšiu verziu samej seba,“ odkázala svojim fanúšikom, ktorí jej držia palce na novej životnej ceste.
