Problémy známej rozhľadne na Kysuciach: Mesto muselo KONAŤ, mrazivé zábery návštevníkov a naklonená konštrukcia!

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - Rozhľadňa Tábor nad Kysuckým Novým Mestom je až do odvolania uzavretá pre verejnosť. Mesto spolu s urbariátom vyzývajú turistov, aby rešpektovali zákaz vstupu. Dôvodom má byť zhoršujúci sa technický stav drevenej stavby, na ktorý upozornili aj samotní návštevníci.
Vedenie Kysuckého Nového Mesta o dočasnej uzávierke rozhľadne miesta upozornilo na sociálnej sieti. Udialo sa tak po početných sťažnostiach návštevníkov a posledné fotky zo sociálnych sietí hovoria samé za seba.
Turisti si totiž všimli nestabilitu podlahy aj nezvyčajné naklonenie celej konštrukcie. Najnovšie fotografie zverejnené na sociálnej sieti navyše ukazujú vážne poškodenia nosnej časti rozhľadne.
Na jednom z hlavných nosných stĺpov sa nachádza výrazná pozdĺžna prasklina. Drevo je v poškodenej časti rozštiepené a miestami viditeľne napadnuté hnilobou. Práve bezpečnostné riziko bolo dôvodom, prečo samospráva spolu s vedením urbariátu pristúpili k okamžitému uzavretiu objektu.
"O ďalšom postupe budeme informovať," uviedlo mesto na sociálnej sieti.
Obľúbený cieľ turistov
Rozhľadňa na vrchole Tábor patrí medzi známe turistické atrakcie kysuckého regiónu. K stavbe vedie približne hodinový nenáročný výstup, ktorý každoročne absolvujú rodiny s deťmi, turisti aj cyklisti.
Štvorposchodová drevená rozhľadňa ponúka výhľady na široké okolie a za roky fungovania sa stala obľúbeným miestom na výlety i oddych v prírode.
Rozhľadňu postavili pred približne 12 rokmi. Aktuálne však nie je jasné, či bude možné objekt opraviť, alebo bude musieť dôjsť k jeho zbúraniu. Viac napovie ďalšie posúdenie technického stavu stavby.