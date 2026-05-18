Magyar ukázal šokujúce VIDEO z ďalšieho ministerstva: TOTO môže byť trestný čin! Podáva trestné oznámenie

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku sa rozprúdila ďalšia politická kauza. Magyar Péter v nedeľu popoludní zverejnil nové video, v ktorom tvrdí, že v budove bývalého ministerstva výstavby a dopravy Jánosa Lázára našli jeho spolupracovníci vrecia skartovaných dokumentov, fideszácke propagačné materiály a ďalšie kampanistické predmety. Podľa Magyarovho vyjadrenia môže ísť o podozrenie z nelegálneho financovania politickej strany, pre ktoré plánujú podať trestné oznámenie.
Vo videu Magyar opisuje, že počas príprav na pondelkové rokovanie vlády jeho tím prechádzal priestory ministerstva. V suteréne mali naraziť na vrecia plné skartovaných papierov, ale aj na krabice s letákmi Fideszu, materiálmi spojenými s Lázárom a dokonca aj na vianočné pohľadnice s fotografiou Lázárovej rodiny.
„To, čo tu vidíme, môže naznačovať nelegálne stranícke financovanie aj ďalšie trestné činy. Týmto sa mala zaoberať Štátna kontrolná komora, ale očakávame aj vyšetrovanie polície. Podáme trestné oznámenie a keď budú výsledky – koho vypočuli, aké úkony prebehli a kto za to nesie zodpovednosť – ozveme sa,“ vyhlásil Magyar. Zároveň naznačil, že bude dôležité zistiť, či Lázár nariadil výrobu a skladovanie týchto materiálov svojim podriadeným alebo štátnym zamestnancom.
Lázárov tábor: nič nelegálne sa nedeje, dokumenty sú v poriadku
Na obvinenia reagovala bývalá štátna tajomníčka Juhász Tünde, ktorá mala na starosti proces odovzdania a prevzatia rezortu. Vo vyhlásení pre MTI uviedla, že všetky oficiálne dokumenty sú riadne zaevidované a uložené v papierovej aj elektronickej podobe, upozornil portál index.hu.
Magyar ukázal LUXUS, ktorý Fidesz roky skrýval pred verejnosťou: VIDEO z budovy ministerstva, Maďari sa BÚRIA!
Podľa nej žiadne úradné spisy skartované neboli a vrecia, ktoré sa objavili vo videu, neobsahujú nič, čo by patrilo do oficiálnej dokumentácie ministerstva. Juhász zároveň tvrdí, že politické materiály a predmety spojené s Lázárom nevznikli v rámci rezortu, ministerstvo ich neobjednalo ani nefinancovalo. Dodala, že po tom, čo Magyar oznámil, že do budovy sa presťahuje Úrad vlády, mali na vypratanie celého objektu len dve hodiny. Podľa nej je preto možné, že v priestoroch zostali osobné veci ministra alebo predmety, ktoré si zamestnanci ponechali ako dar. „Stojíme si za tým, že všetko prebehlo v súlade s pravidlami, a sme pripravení na akúkoľvek kontrolu,“ uviedla.