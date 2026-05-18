Pondelok18. máj 2026, meniny má Viola, zajtra Gertrúda

Magyar ukázal šokujúce VIDEO z ďalšieho ministerstva: TOTO môže byť trestný čin! Podáva trestné oznámenie

Odhalenia Pétera Magyara v pivnici ministerstva výstavby a dopravy
Odhalenia Pétera Magyara v pivnici ministerstva výstavby a dopravy (Zdroj: Reprofoto Facebook/Péter Magyar)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku sa rozprúdila ďalšia politická kauza. Magyar Péter v nedeľu popoludní zverejnil nové video, v ktorom tvrdí, že v budove bývalého ministerstva výstavby a dopravy Jánosa Lázára našli jeho spolupracovníci vrecia skartovaných dokumentov, fideszácke propagačné materiály a ďalšie kampanistické predmety. Podľa Magyarovho vyjadrenia môže ísť o podozrenie z nelegálneho financovania politickej strany, pre ktoré plánujú podať trestné oznámenie.

Vo videu Magyar opisuje, že počas príprav na pondelkové rokovanie vlády jeho tím prechádzal priestory ministerstva. V suteréne mali naraziť na vrecia plné skartovaných papierov, ale aj na krabice s letákmi Fideszu, materiálmi spojenými s Lázárom a dokonca aj na vianočné pohľadnice s fotografiou Lázárovej rodiny.

„To, čo tu vidíme, môže naznačovať nelegálne stranícke financovanie aj ďalšie trestné činy. Týmto sa mala zaoberať Štátna kontrolná komora, ale očakávame aj vyšetrovanie polície. Podáme trestné oznámenie a keď budú výsledky – koho vypočuli, aké úkony prebehli a kto za to nesie zodpovednosť – ozveme sa,“ vyhlásil Magyar. Zároveň naznačil, že bude dôležité zistiť, či Lázár nariadil výrobu a skladovanie týchto materiálov svojim podriadeným alebo štátnym zamestnancom.

Lázárov tábor: nič nelegálne sa nedeje, dokumenty sú v poriadku

Na obvinenia reagovala bývalá štátna tajomníčka Juhász Tünde, ktorá mala na starosti proces odovzdania a prevzatia rezortu. Vo vyhlásení pre MTI uviedla, že všetky oficiálne dokumenty sú riadne zaevidované a uložené v papierovej aj elektronickej podobe, upozornil portál index.hu.

Magyar ukázal LUXUS, ktorý Fidesz roky skrýval pred verejnosťou: VIDEO z budovy ministerstva, Maďari sa BÚRIA! Prečítajte si tiež

Magyar ukázal LUXUS, ktorý Fidesz roky skrýval pred verejnosťou: VIDEO z budovy ministerstva, Maďari sa BÚRIA!

Podľa nej žiadne úradné spisy skartované neboli a vrecia, ktoré sa objavili vo videu, neobsahujú nič, čo by patrilo do oficiálnej dokumentácie ministerstva. Juhász zároveň tvrdí, že politické materiály a predmety spojené s Lázárom nevznikli v rámci rezortu, ministerstvo ich neobjednalo ani nefinancovalo. Dodala, že po tom, čo Magyar oznámil, že do budovy sa presťahuje Úrad vlády, mali na vypratanie celého objektu len dve hodiny. Podľa nej je preto možné, že v priestoroch zostali osobné veci ministra alebo predmety, ktoré si zamestnanci ponechali ako dar. „Stojíme si za tým, že všetko prebehlo v súlade s pravidlami, a sme pripravení na akúkoľvek kontrolu,“ uviedla.

Viac o téme: MaďarskoMagyar PéterMinisterstvo výstavby a dopravySkartované dokumenty
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Magyar
VIDEO Premiér Magyar v priamom prenose odstránil zátarasy pred sídlom premiéra
Zahraničné
Maďarský premiér Péter Magyar.
Magyar žiada dôsledné vyšetrovanie: Ide o kauzu spojenú s detským domovom
Zahraničné
Ilustračné foto
Stav núdze sa v Maďarsku skončil, časť opatrení zakotvili do legislatívy
Zahraničné
Péter Magyar.
Maďarsko pritvrdzuje voči Rusku: Po útoku na Zakarpatí si predvolá ruského veľvyslanca
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Matovič sa Blahovi za výrok o mydlení barana nemieni ospravedlniť mimo pléna, namiesto toho avizuje žaloby
Matovič sa Blahovi za výrok o mydlení barana nemieni ospravedlniť mimo pléna, namiesto toho avizuje žaloby
Správy
Moderátorka Soňa Skoncová o chudnutí po dvoch deťoch: Keď prišiel správny čas, všetko sa zmenilo
Moderátorka Soňa Skoncová o chudnutí po dvoch deťoch: Keď prišiel správny čas, všetko sa zmenilo
Feminity TV
Trend old money summer ovládne leto 2026
Trend old money summer ovládne leto 2026
Feminity TV

Domáce správy

Výrok o mydlení barana
Výrok o mydlení barana len tak nevyhnil: Po prehratom súde s Blahom sa Matovič postavil pred kamery a ...
Domáce
Ilustračné foto
Neskutočné: Plavčík v Bratislave nafúkal 2,42 promile počas služby, čelí obvineniu
Domáce
Mladý vodič po nehode
Mladý vodič po nehode pri Humennom nafúkal 1,56 promile: Polícia ho obvinila z trestného činu
Domáce
Ťažká nehoda pri Humennom: Mladý vodič nafúkal 1,56 promile, zranil seba aj spolujazdca
Ťažká nehoda pri Humennom: Mladý vodič nafúkal 1,56 promile, zranil seba aj spolujazdca
Prešov

Zahraničné

Odhalenia Pétera Magyara v
Magyar ukázal šokujúce VIDEO z ďalšieho ministerstva: TOTO môže byť trestný čin! Podáva trestné oznámenie
Zahraničné
Kristijan Aleksič zavraždil kuriéra
Brutálna vražda v Chorvátsku: Recidivista zastrelil kuriéra pizze! Mal len 19 rokov
Zahraničné
Donald Tusk
Poľsko ako jediné v Európe bude servisovať motory tankov Abrams: Tusk hovorí o výnimočnom momente bezpečnosti
Zahraničné
Talianske letovisko čelí invázii
Talianske letovisko čelí invázii pávov, domáci sa boja odlivu turistov
dromedar.sk

Prominenti

Shakira
Shakira sa môže radovať: Vyhrala daňový spor... Španielska vláda jej musí vrátiť 60 miliónov eur!
Zahraniční prominenti
Exkluzívna projekcia šou Mama,
VIDEO Horor pri večeri: Jovinečko s Deny zjedli mäso... Keď si všimli toto, prevrátil sa im žalúdok!
Domáci prominenti
David Hasselhoff
Vážne obavy: David Hasselhoff vyzerá o 20 rokov starší, strhaný a pripútaný na invalidný vozík!
Zahraniční prominenti
Legolas v relácii Bez
Konflikt nabral grády, Legolas BEZ servítky: Pri Tomášovi sa cítim, ako by som bol kus h*vna!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prelomový OBJAV českých vedcov:
Prelomový OBJAV českých vedcov: Môže to zmeniť boj s rakovinou!
Zaujímavosti
NEUVERITEĽNÝ objav: Nález v
NEUVERITEĽNÝ objav: Nález v jaskyni mení všetko, čo sme si o neandertálcoch mysleli!
Zaujímavosti
Zabudnite na recenzie: Tieto
Zabudnite na recenzie: Tieto jednoduché triky vám prezradia najlepšiu taliansku reštauráciu
dromedar.sk
Luke Skywalker sa pozerá
Ako zo sci-fi: Vedci objavili 27 Star Wars planét! TOTO je na nich výnimočné
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: Zisti všetko, čo potrebuješ vedieť o slovenskej reprezentácii
hashtag.sk

Ekonomika

Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!
Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!
Mnohí sa obávajú vyúčtovania: Čo spraví s účtami za teplo dlhšia vykurovacia sezóna?
Mnohí sa obávajú vyúčtovania: Čo spraví s účtami za teplo dlhšia vykurovacia sezóna?
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Dobrá správa pre Slovákov: Proti Slovinsku v plnej sile
MS V HOKEJI 2026 Dobrá správa pre Slovákov: Proti Slovinsku v plnej sile
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Postarali sa o najväčšie prekvapenie šampionátu: Slovákov čaká nepríjemný súper
MS V HOKEJI 2026 Postarali sa o najväčšie prekvapenie šampionátu: Slovákov čaká nepríjemný súper
MS v hokeji
Mbappému, Bellinghamovi a Viníciovi sa končia zlaté časy: Mourinho sa vracia do Realu Madrid!
Mbappému, Bellinghamovi a Viníciovi sa končia zlaté časy: Mourinho sa vracia do Realu Madrid!
La Liga
Skvelá správa i pre Vladimíra Weissa: 26-ročný Prievidžan udivuje Česko úchvatnou produktivitou
Skvelá správa i pre Vladimíra Weissa: 26-ročný Prievidžan udivuje Česko úchvatnou produktivitou
Chance liga

Auto-moto

TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Prostredie práce
Život medzi zmenami: Ako nezostať len „otrokom kolotoča“ a užiť si voľno naplno?
Život medzi zmenami: Ako nezostať len „otrokom kolotoča“ a užiť si voľno naplno?
Práca a voľný čas
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Hľadám prácu
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Prečo je pečený malinový cheesecake lepší ako nepečený? Vyskúšajte si to na tomto recepte!
Prečo je pečený malinový cheesecake lepší ako nepečený? Vyskúšajte si to na tomto recepte!
Koláče a torty
Piesok v šaláte? Ako na umývanie zeleniny (s humorom)
Piesok v šaláte? Ako na umývanie zeleniny (s humorom)
Rady a tipy

Technológie

Ruskí hackeri napojení na FSB prerobili malvér Kazuar. Už nefunguje ako obyčajný vírus, ale ako tichá špionážna sieť
Ruskí hackeri napojení na FSB prerobili malvér Kazuar. Už nefunguje ako obyčajný vírus, ale ako tichá špionážna sieť
Bezpečnosť
Európu môže čakať nočná mora. Dokázala by mesiac odolávať ruským vlnám dronov?
Európu môže čakať nočná mora. Dokázala by mesiac odolávať ruským vlnám dronov?
Moderná vojna a konflikty
Rusko dokončilo kľúčový reaktor RITM 200 pre nový jadrový ľadoborec. Má mu pomôcť ovládnuť arktickú trasu medzi Európou a Áziou
Rusko dokončilo kľúčový reaktor RITM 200 pre nový jadrový ľadoborec. Má mu pomôcť ovládnuť arktickú trasu medzi Európou a Áziou
Technológie
Tvoj Samsung Galaxy skrýva v kamere tajné menu, cez ktoré získaš väčšiu kontrolu nad fotkami. Takto ho odomkneš a upravíš veci, ktoré bežne nevidíš
Tvoj Samsung Galaxy skrýva v kamere tajné menu, cez ktoré získaš väčšiu kontrolu nad fotkami. Takto ho odomkneš a upravíš veci, ktoré bežne nevidíš
Návody

Bývanie

Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Moderátorka Soňa Skoncová o chudnutí po dvoch deťoch: Keď prišiel správny čas, všetko sa zmenilo
Feminity TV
VIDEO: Moderátorka Soňa Skoncová o chudnutí po dvoch deťoch: Keď prišiel správny čas, všetko sa zmenilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Odhalenia Pétera Magyara v
Zahraničné
Magyar ukázal šokujúce VIDEO z ďalšieho ministerstva: TOTO môže byť trestný čin! Podáva trestné oznámenie
Kristijan Aleksič zavraždil kuriéra
Zahraničné
Brutálna vražda v Chorvátsku: Recidivista zastrelil kuriéra pizze! Mal len 19 rokov
Výrok o mydlení barana
Domáce
Výrok o mydlení barana len tak nevyhnil: Po prehratom súde s Blahom sa Matovič postavil pred kamery a ...
Ilustračné foto
Domáce
Spor o nemocnicu v Prešove eskaluje: Bekor odmieta vylúčenie a ukazuje na hlavného dodávateľa

Ďalšie zo Zoznamu