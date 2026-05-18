Taiwan opäť mimo WHO: Členské štáty zamietli pozvanie na zhromaždenie

ŽENEVA - Členské krajiny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v pondelok odmietli návrh pozvať Taiwan ako pozorovateľský štát na každoročné zhromaždenie v Ženeve. Čína avizovala, že bude návrh blokovať, píše o tom agentúra Reuters.
„Čína nesúhlasí s účasťou čínskeho regiónu Taiwan na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v žiadnej forme,“ povedal predstaviteľ čínskej delegácie členským štátom WHO. Návrh podporilo napríklad tichomorské súostrovie Palau. „Globálne riadenie v oblasti zdravia si nemôže dovoliť medzery, vylúčenie akéhokoľvek schopného a zodpovedného partnera vrátane Taiwanu vytvára práve takúto medzeru,“ uviedol jeho delegát.
Taiwan nie je členom väčšiny medzinárodných organizácií najmä kvôli námietkam komunistickej Číny, ktorá ho považuje za súčasť svojho územia. Napriek tomu bol pozorovateľským štátom WHA medzi rokmi 2009 a 2016 za čias prezidenta Ma Jing-ťioua, ktorý s kontinentálnou Čínou uzavrel viacero dôležitých zmlúv.
Čína prerušila kontakty na vysokej úrovni s Taiwanom v roku 2016 po tom, čo sa prezidentkou stala Cchaj Jing-wen z Demokratickej pokrokovej strany (DPP) a odmietla nároky Pekingu na ostrov. Uznanie Taiwanu je veľmi špecifické a politicky citlivé, keďže väčšina členských krajín OSN uznáva v rámci politiky jedinej Číny ako jej predstaviteľa iba Čínsku ľudovú republiku (ČĽR). Diplomatické vzťahy má preto len so zhruba desiatkou krajín ako sú napríklad Paraguaj alebo Palau. Ďalšie krajiny vrátane USA s ním majú neoficiálne vzťahy prostredníctvom ekonomických a kultúrnych kancelárií.