Vedci bijú na poplach: Boja sa, že sa zopakuje katastrofa! Vírus sa šíril týždne bez povšimnutia

KINSHASA - Odborníci bijú na poplach po novom prepuknutí eboly v Kongu. Vírus sa podľa nich šíril celé týždne neodhalený a obavy vyvoláva aj nebezpečný variant, proti ktorému neexistuje schválená vakcína.

Nebezpečný vírus sa šíril bez kontroly

Nové ohnisko eboly v Konžskej demokratickej republike vyvoláva rastúce obavy epidemiológov aj medzinárodných zdravotníckych organizácií. Experti upozorňujú, že nákaza sa mohla v postihnutej oblasti šíriť celé týždne bez toho, aby ju úrady zachytili.

Situáciu navyše komplikuje ozbrojený konflikt vo východnej časti krajiny, kde prebiehajú boje a státisíce ľudí boli nútené opustiť svoje domovy. Informuje o tom BBC.

Podľa dostupných údajov evidujú zdravotníci už takmer 250 podozrivých prípadov a približne 80 úmrtí.

WHO vyhlásila medzinárodnú zdravotnú krízu

Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila stav medzinárodnej zdravotnej núdze. Odborníci však zároveň zdôrazňujú, že nejde o situáciu podobnú pandémii covidu.

Riziko globálneho rozšírenia eboly zostáva podľa expertov nízke. Aj počas katastrofickej epidémie v rokoch 2014 až 2016, keď sa v západnej Afrike nakazilo viac než 28-tisíc ľudí, zaznamenali napríklad vo Veľkej Británii iba tri prípady.

„To však ukazuje, že situácia je dostatočne vážna na to, aby si vyžadovala medzinárodnú koordináciu,“ uviedla doktorka Amanda Rojeková z Oxfordského inštitútu pandemických vied.

Obavy rastú aj v susedných krajinách

Zvýšené riziko podľa odborníkov hrozí najmä susedným štátom vrátane Uganda, Južný Sudán a Rwanda, ktoré majú s Kongom intenzívne obchodné aj cestovné spojenia.

V Ugande už potvrdili dva prípady nákazy. Jeden z pacientov zomrel.

Variant Bundibugyo patrí medzi najmenej preskúmané

Aktuálnu epidémiu spôsobuje variant eboly Bundibugyo, ktorý je výrazne menej známy než iné formy vírusu.

Doteraz vyvolal len dve väčšie epidémie – v rokoch 2007 a 2012. Úmrtnosť pri nich dosiahla približne 30 percent nakazených.

Práve tento variant však prináša mimoriadne komplikácie.

Na rozdiel od niektorých iných typov eboly totiž proti Bundibugyu neexistujú schválené vakcíny ani špecializované lieky. K dispozícii sú iba experimentálne možnosti liečby.

Problémy spôsobuje aj diagnostika

Vedci upozorňujú, že komplikované je aj samotné odhaľovanie nákazy. Prvé testy totiž u viacerých pacientov vychádzali negatívne a potvrdenie prišlo až po použití pokročilejších laboratórnych metód.

„Riešenie tohto problému patrí medzi najväčšie obavy počas tejto epidémie,“ povedala profesorka Trudie Langová z Oxfordskej univerzity.

Príznaky eboly sa môžu objaviť dva až 21 dní po nakazení. Spočiatku pripomínajú chrípku – pacienti mávajú horúčky, bolesti hlavy či silnú únavu.

Neskôr však prichádza vracanie, hnačky, zlyhávanie orgánov a v niektorých prípadoch aj vnútorné alebo vonkajšie krvácanie.

Vírus sa šíril celé týždne

Za prvý známy prípad označili zdravotnú sestru, u ktorej sa symptómy objavili 24. apríla. Trvalo však ďalšie tri týždne, kým úrady potvrdili prepuknutie epidémie.

„Prenos vírusu prebiehal už niekoľko týždňov a ohnisko bolo odhalené veľmi neskoro, čo je mimoriadne znepokojujúce,“ uviedla doktorka Anne Coriová z Imperial College v Londýne.

WHO upozorňuje, že skutočný rozsah nákazy môže byť výrazne väčší, než ukazujú aktuálne čísla.

Mobilita obyvateľov komplikuje boj s vírusom

Zdravotníci sa teraz snažia čo najrýchlejšie identifikovať nakazených a ich kontakty. Dôležitou súčasťou boja proti ebole je aj zabránenie šírenia vírusu v nemocniciach a bezpečné pochovávanie obetí.

Situáciu však komplikuje vysoká mobilita obyvateľstva v postihnutých oblastiach.

„Mnohé zasiahnuté regióny sú banské mestá s veľmi pohyblivou populáciou. Ľudia sa neustále presúvajú medzi komunitami aj cez hranice,“ upozornila Langová.

Experti zároveň pripomínajú, že Kongo má s epidémiami eboly rozsiahle skúsenosti.

„Reakcia krajiny je dnes výrazne silnejšia než pred desiatimi rokmi,“ povedala doktorka Daniela Mannová z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny.

Podľa odborníkov budú najbližšie týždne rozhodujúce v tom, či sa podarí epidémiu zastaviť, alebo sa zopakuje katastrofický scenár spred desiatich rokov.


 

