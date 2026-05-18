Opitý vodič bez oprávnenia: V Prešove narazil do auta a pokračoval v jazde

PREŠOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinili policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove 36-ročného muža. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v sobotu (16. 5.) večer pod vplyvom alkoholu, bez vodičského oprávnenia a v zákaze činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel viedol vozidlo v obci Jarovnice. „Počas jazdy narazil do stojaceho vozidla a pokračoval v jazde ďalej. Majiteľ poškodeného auta ho ‚prenasledoval‘ a dával mu znamenie na zastavenie auta, na čo však 36-ročný muž nereagoval a opätovne do auta narazil. Potom už obaja muži s vozidlami zastavili,“ povedala Ligdayová s tým, že po príchode policajnej hliadky boli obaja muži podrobení dychovým skúškam, v prípade 36-ročného muža bol výsledok dve promile.
„Lustráciou bolo zistené, že tento muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia, má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel až do októbra 2027. Opitý muž bol obmedzený na osobnej slobode, skončil v cele policajného zaistenia,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.