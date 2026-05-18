Nebezpečné chudnutie známeho hudobníka: Za 3 mesiace schudol 24 kíl a potom... telo ho vyplo!

BRATISLAVA - Drastická premena, ktorá sa mohla skončiť oveľa horšie! Spevák Kali schudol za tri mesiace neuveriteľných 24 kíl, no jeho telo si vypýtalo krutú daň.
Obľúbený slovenský rapper má za sebou poriadne náročné obdobie. Hoci sa mu podarilo výrazne schudnúť a dostať sa do formy, jeho organizmus extrémne tempo nezvládol. Kombinácia prísnej diéty, náročných tréningov a zanedbaného pitného režimu napokon vyústila do kolapsu.
Kali dnes otvorene priznáva, že to prehnal. „Schudol som asi 24 kíl za tri mesiace. Držal som nezmyselnú diétu, mal som dvojfázové tréningy a vôbec som nedodržiaval pitný režim. Telo ma jednoducho vyplo,“ priznal bez okolkov. Našťastie podľa jeho slov nešlo o nič vážne a dnes je už všetko okej. „Som v poriadku a dúfam, že ešte dlho budem,“ dodal s úsmevom. Zdá sa, že najhoršie má už za sebou a naplno sa vrátil do pracovného kolotoča. Dôkazom bolo aj jeho vystúpenie na akcii Simony Krainovovej.
O hudobný program večera sa postaral práve Kali, ktorý svojimi hitmi rozprúdil atmosféru medzi hosťami. Pozvanie od známej modelky ho vraj veľmi potešilo. „So Simonou sa poznáme už dlhší čas. Ani neviem, kde sa to celé začalo. Všimol som si, že zdieľa moje pesničky, a začali sme si písať. Potom ma pozvala, či by som jej na akcii nezaspieval pár skladieb. Pre mňa to veľa znamenalo,“ prezradil pre expres.cz.
Na podujatie dorazil bok po boku so svojou krásnou manželkou Alicou a dvojica pôsobila veľmi spokojne. Tentoraz však prišli bez svojej dcérky. Tá mala tanečné tréningy pred blížiacou sa súťažou, a tak ju nechali v starostlivosti niekoho iného. „Je prvýkrát niekde bez nás a nie som z toho úplne v pohode. Samozrejme, je v dobrých rukách, je u našej susedky a kamarátky, ale aj tak sme si na to ešte nezvykli,“ priznal úprimne známy rapper. Napriek obavám si však dvojica spoločný čas evidentne užila a po dlhom čase si dopriala aj vzácne chvíle vo dvojici.
