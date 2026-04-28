Tarabov rezort posiela 30 miliónov eur do škôl: Čaká ich veľká modernizácia

BRATISLAVA - Envirorezort smeruje do obnovy materských, základných a stredných škôl 30 miliónov eur z Modernizačného fondu. Obnovu škôl vicepremiér Taraba ohlásil v Kláštore pod Znievom, kde sa nachádza jedno z najstarších slovenských gymnázií, pričom v danej obci sa zrekonštruuje škola za 2,2 milióna eur.
„Záleží mi, aby slovenské deti a študenti mali prístup do moderných škôl. Preto sa na našom rezorte snažíme nasmerovávať peniaze aj týmto smerom. Investujeme teraz 29 miliónov eur do 27 projektov komplexnej obnovy materských, základných a stredných škôl, ktoré zvyšujú energetickú hospodárnosť a samosprávam šetria financie na ich prevádzku a údržbu naprieč celým Slovenskom. Je symbolické, že sa nachádzame v obci, ktorá bola sídlom jedného z prvých troch slovenských gymnázií a v minulosti aj významným národno-buditeľským centrom,“ zdôraznil vicepremiér Taraba.
Podľa starostu Kláštora pod Znievom Vladimíra Čambora by takáto rozsiahla investícia do obecnej školy nebola bez podpory envirorezortu možná. „Chcem sa preto úprimne poďakovať vicepremiérovi a ministrovi životného prostredia pánovi Tomášovi Tarabovi za podporu projektu, vďaka ktorému pristúpime k plnohodnotnej obnove školy. Zároveň chcem oceniť absolútne profesionálny a transparentný prístup pri udeľovaní dotácie. Za nič sme nelobovali, iba nám bolo oznámené, že sme splnili kritériá,“ uzavrel Vladimír Čambor.