Ministerstvo školstva reaguje: Prioritou nie je len nákup techniky do škôl, ale jej využívanie

BRATISLAVA - Prioritou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR nie je len ďalší nákup digitálnej techniky do škôl, ale jej efektívne využívanie. Uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva v reakcii Štátnu školskú inšpekciu (ŠŠI). Tá tvrdí, že školy sú vybavené digitálnymi technológiami, ale ich potenciál zostáva vo veľkej miere nevyužitý.
Rezort školstva uviedol, že aj preto zavádza systémovú podporu cez školských digitálnych koordinátorov, ktorí pomáhajú učiteľom priamo v praxi. Školám rezort školstva poskytuje rôzne licencie, metodické materiály aj priestor na zdieľanie dobrej praxe či podporu prostredníctvom projektu DiTEdu. „Súbežne ministerstvo sprístupňuje školám široké spektrum materiálov podporujúcich využívanie digitálnych technológií vo výučbe,“ uviedli z ministerstva školstva.
Učitelia absolvovali vzdelávanie v oblasti digitálnych kompetencií
ZO zistení ŠŠI vyplýva, že učitelia absolvovali vzdelávanie v oblasti digitálnych kompetencií, no získané poznatky sa len v obmedzenej miere prenášali do reálnej výučby. Podľa ministerstva školstva podpora učiteľov musí zohľadňovať, že školstvo prechádza viacerými zmenami naraz. „Samotná technika je len základ. Kľúčové je, aby sa menil spôsob vyučovania tak, aby technológie podporovali aktívne učenie žiakov, nielen prezentovanie učiva. Ministerstvo preto systematicky investuje do podpory učiteľov - cez vzdelávanie, mentoring a Regionálne centrá podpory učiteľov, kde je digitálna transformácia jednou z priorít,“ konkretizoval rezort školstva. Dôležitou súčasťou je podľa ministerstva aj rozvoj využívania umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní. „Našou ambíciou je, aby Slovensko patrilo medzi lídrov v zmysluplnom využívaní AI v školách,“ doplnilo ministerstvo školstva.
Výraznou bariérou rozvoja digitálnej gramotnosti žiakov podľa zistení ŠŠI bola nízka odbornosť vyučovania. „Najvypuklejšia situácia je v predmete informatika, ktorá sa na prvom stupni (primárne vzdelávanie) vyučovala neodborne v takmer dvoch tretinách škôl (odbornosť len 35 percent),“ zdôraznili zo ŠŠI. Na druhom stupni (nižšie stredné vzdelávanie) dosiahla odbornosť vyučovania informatiky 53,4 percenta. Podľa ministerstva školstva riešenie nedostatku kvalifikovaných učiteľov informatiky stojí na kombinácii opatrení - vyššie platy, jednoduchší vstup do profesie a lepšie pracovné podmienky.
Platy učiteľov sa zvýšili
„Platy učiteľov sme zvýšili o viac ako 14 percent a zaviedli aj kompenzačné príspevky v najviac ohrozených regiónoch. Zároveň otvárame školstvo odborníkom z praxe a zjednodušujeme cestu k učiteľstvu, napríklad cez flexibilnejšie doplňujúce pedagogické štúdium či novú kategóriu pedagogický zamestnanec - kandidát,“ doplnili z ministerstva školstva. Ako dodali, informatika a práca s AI sa postupne stávajú základnou gramotnosťou a tomu prispôsobujú aj prípravu učiteľov. Zo zistení ŠŠI vyplýva, že materiálno-technické zabezpečenie škôl dosiahlo veľmi dobrú úroveň (89,5 percenta). Takmer všetky školy disponovali funkčnou digitálnou technikou s prístupom na internet. Potenciál digitálnych technológií zostáva však vo veľkej miere nevyužitý.