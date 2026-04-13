Proroctvo z koláčika sa po 9 rokoch splnilo: Astronaut NASA neveril vlastným očiam, kam ho osud zavial!

USA - Astronaut NASA Reid Wiseman sa stal súčasťou historickej misie Artemis II, ktorá prekonala rekord vzdialenosti od Zeme a obletela odvrátenú stranu Mesiaca. Pozornosť verejnosti však upútal aj jeho deväť rokov starý tweet, v ktorom mu koláčik šťastia predpovedal „návštevu zvláštneho miesta“. Symbolická predpoveď sa naplnila počas emotívnej misie, počas ktorej posádka navrhla pomenovať nový mesačný útvar po jeho zosnulej manželke.
Takmer pred desiatimi rokmi, našiel astronaut NASA, Reid Wiseman v koláčiku šťastia tento text: „Návšteva zvláštneho miesta vám prinesie nový pohľad,“ spolu s niekoľkými šťastnými číslami. Keď zverejnil fotografiu na sieti X, okomentoval ju slovami: „Rozhodol som sa veriť tejto predpovedi, ktorú som dnes večer dostal. Možno Mesiac alebo #JourneyToMars.“ A hoci mnohí vnímajú koláčiky šťastia iba ako zaujímavosť, tento konkrétny naozaj predpovedal osud.
Wiseman sa totiž stal jedným zo štyroch astronautov, ktorí stanovili nový rekord vzdialenosti po tom, čo sa počas obrovskej misie okolo odvrátenej strany Mesiaca dostali ďalej od Zeme ako ktokoľvek predtým. Posádka lode Orion absolvovala v pondelok šesťhodinový prelet okolo nášho nebeského suseda a stala sa prvou ľudskou posádkou za viac ako polstoročie, ktorá videla vzdialenú hemisféru Mesiaca voľným okom. NASA znovu zdieľala Wisemanov historický tweet a označila slová „Zvláštne miesto“ a „Nový pohľad“, aby poukázala na to, že proroctvo sa naplnilo.
Predpoveď sa dokonale naplnila
Fanúšikovia vesmíru v komentároch vyjadrili nadšenie nad tým, ako dokonale sa predpoveď naplnila. „To je koláčik šťastia, ktorý sa splnil v kozmickom meradle,“ napísal jeden z nich. Druhý uviedol: „O deväť rokov neskôr sa predpoveď splnila tým najepickejším spôsobom.“ Iní žartovali, že si kúpili lotériu s číslami uvedenými na malom papieriku. Ako informuje Daily Mail, niektorí poukázali na to, že číslo 47, čiže prvé uvedené na papieriku, je v mnohých kultúrach definované ako šťastné a veľmi významné. Aj číslo 22 je v numerológii považované za šťastné, veľmi silné a údajne predstavuje schopnosť premeniť ambiciózne sny na realitu.
Po gravitačnom manévri okolo Mesiaca a prekonaní rekordnej vzdialenosti misie Apollo 13, sú Wiseman a zvyšok posádky Artemis II na ceste domov. Jedným z najvýznamnejších momentov misie bol okamih, keď tím požiadal o pomenovanie „jasného bodu“ na Mesiaci po Wisemanovej zosnulej manželke Carroll. Emotívna žiadosť zaznela v pondelok večer počas preletu okolo Mesiaca, keď identifikovali na jeho povrchu niekoľko novovzniknutých a nepomenovaných kráterov.
Počas rozhovoru s riadiacim strediskom kanadský astronaut Jeremy Hansen povedal: „Náš vedecký tím nám pomohol identifikovať niekoľko relatívne nových kráterov na Mesiaci, ktoré ešte neboli pomenované. A naša posádka by chcela navrhnúť niekoľko možných názvov. Pred niekoľkými rokmi sme začali túto cestu ako úzko prepojená rodina astronautov a stratili sme blízku osobu. Volala sa Carroll. Bola to manželka Reida. Matka Katie a Ellie. Radi by sme toto miesto pomenovali Carroll.“
Prehrala svoj boj s rakovinou
Zatiaľ čo si Wiseman a ostatní utierali slzy, štyria astronauti sa spojili v tichom, beztiažovom objatí. Tento útvar sa nachádza na hranici medzi privrátenou a odvrátenou stranou Mesiaca. „V určitých momentoch obehu Mesiaca okolo Zeme bude možné toto miesto vidieť aj zo Zeme,“ povedal Hansen. „Je to jasný bod.“ Carroll Taylor Wisemanová bola zdravotná sestra na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov.
Zomrela v roku 2020 vo veku 46 rokov po prehratom boji s rakovinou. Veliteľ Wiseman, bývalý stíhací pilot, odvtedy vychováva ich dve dcéry sám. Pred misiou, počas ktorej astronauti absolvujú obrovskú cestu tam a späť na Mesiac v dĺžke 1,1 milióna km prezradil, že so svojimi deťmi hovoril aj o možnosti smrti. Wiseman povedal, že ako otec dvoch dospievajúcich dcér si uvedomuje riziká misie, no zároveň zdieľa presvedčenie o dôležitosti objavovania a o tom, že ľudstvo musí neustále posúvať hranice neznámeho.