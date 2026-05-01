Veľké zmeny v živote žien Vittekových: Nový muž, bývanie a črtá sa aj...

BRATISLAVA - Patrícia Vitteková opäť potvrdila povesť módnej ikony, no tentoraz šokovala nielen odvážnym outfitom, ale aj sprievodom! Na módnu prehliadku totiž dorazila s mladým fešákom.
Patrícia Vitteková je známa tým, že módu má v malíčku, no tentoraz stavila na poriadnu provokáciu. Na Bratislavských módnych dňoch vystavila svoje sexi nohy v extrémne krátkych nohaviciach a potvrdila pravidlo, že vek je naozaj len číslo. „Mám výbornú stylistku a povedala, že každý by sme mali nosiť to, v čom sa cítime fajn. Dnes sme riešili buď dlhé nohavice, alebo toto... vyhralo toto a som rada,“ zasmiala sa Patrícia, ktorá pútala pozornosť nejedného mužského oka.
Väčším prekvapením bol muž po jej boku. „Mám ho požičaného od mojej dcéry,“ vysvetlila s úsmevom Patrícia. Adam Griger totiž tvorí pár s jej staršou dcérou Sofiou. Po období kamarátstva medzi nimi preskočila iskra, ktorá dcéru slávneho futbalistu Róberta Vitteka prinútila k radikálnemu kroku. „Študuje v Ríme fashion design, ale už len diaľkovo. Tak sa nám trošku zmenili plány, ale je to dobré, lebo vidím, že je šťastná. Viem, že je to práve týmto mladým mužom,“ priznala Patrícia. Mladá dvojica už zdieľa aj spoločnú domácnosť.
A nielen to. Adam Griger sa zdôveril, že je plne v rukách Sofie. „Oblieka ma moja priateľka, ona študuje fashion design, takže tomu rozumie. Mne sa to páči, som spokojný,“ pochvaľoval si Adam, ktorý vďaka nej vyzeral ako z módneho žurnálu. Avšak ako sme zistili, Sofia nie je "zaseknutá" iba v móde. „Jej tatino bol slávny futbalista, tak sa tomu rozumie. Občas spolu preberáme taktiky,“ šokoval informáciou mladý talent. Čo všetko o Sofii prezradil zaľúbený Adam a ako Patrícia zvláda fakt, že jej dcéra už "vyletela z hniezda" a žije s futbalistom, sa dozviete vo videu.