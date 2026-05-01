Krik, plač, snaha utiecť a neoblomné úrady: Dramatický pokus o odobratie ôsmačky! Žiačka skončila v nemocnici

BRATISLAVA - Pokus o odobratie žiačky jednej zo základných škôl na východe Slovenska vyvoláva v posledných hodinách a dňoch viaceré otázniky. Ide o prípad, ktorý sa odohral ešte vo februári tohto roka a nebolo pri ňom informované ako vedenie školy, tak ani maloletá. Dievča po snahe sociálnych pracovníkov, sudkyne a policajtov skončilo v nemocnici.
Stalo sa to ešte vo februári tohto roka, počas vyučovania. Do jednej zo základných škôl na východe Slovenska prišla početná skupinka, zložená zo sociálnych pracovníkov, sudkyne a policajtov, ktorí mali jediný cieľ - odobrať 14-ročnú žiačku na prevýchovu do detského centra. Dôvodom odobratia bolo rozhodnutie súdu, ktorý o umiestnený Veroniky a jej 16-ročného brata rozhodol z dôvodu, že sa nechcú po rozvode rodičov stretávať s matkou. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.
Avšak, pokus o odobratie sa zmenil na dramatickú situáciu, ktorá trvala celé dopoludnie, skončila neúspešne a dievča skončilo v nemocnici. O zásahu úradov pritom nebolo vopred oboznámené ani vedenie školy, ktorú dievča navštevovalo. „Boli sme trocha prekvapení, zaskočení, ale už sme len rešpektovali pokyny,“ tvrdí Jozefína Prevužňáková, zástupkyňa riaditeľky školy. Dokonca o zásahu nevedela ani samotná Veronika. Tá sa pri konfrontácii snažila utiecť z triedy, no policajti ju zatlačili naspäť do triedy, odkiaľ poslali preč Veronikiných spolužiakov aj učiteľa a začali ju prehovárať.
„Vtedy sme sa začali naťahovať, som sa začala driapať po laviciach, po dverách, až som ich zvesila,“ opisuje dievča. Podľa videozáznamov sa snažili pracovníci spolu s policajtmi brániť dievčine v úteku, dokonca sa zapojila aj sudkyňa. Dramatická situácia trvala celé dopoludnie, kým sa Veronika nezačala sťažovať na zdravotné problémy - bolesti na hrudi, problémy s dýchaním. Okrem toho mala po zásahu viaceré modriny po tele. Po žiačku následne prišla záchranka, ktorá je odviezla na psychiatrické oddelenie do prešovskej nemocnice.
Polícia kroky obhajuje, súd vysvetľuje
Podľa polície boli takéto kroky potrebné. „Intervencia na verbálnej i fyzickej úrovni zo strany súdu aj polície bola nevyhnutná výlučne za účelom ochrany zdravia maloletej, vzhľadom na špecifiká okolitého prostredia školského zariadenia. Vyšetrujúci lekár maloletého dieťaťa nekonštatoval žiadne známky násilia na dieťati,“ uviedla Ivana Petrufová, hovorkyňa Krajského súdu v Prešove.
Podľa advokáta Veronikinho otca Petra Troščáka „išlo o najviac nezvládnutý výkon rozhodnutia v Slovenskej republike, aký sa kedy uskutočnil“. Otec maloletej podal na polícii trestné oznámenie. Troščák okrem toho vyčíta úradníkom, že si nenakrúcali celý priebeh odobratia, tak, ako káže právny predpis. Tí argumentujú, že si celý priebeh odobratia nenakrúcali, vraj z dôvodu ochrany osobnosti maloletej a kvôli nesúhlasu službukonajúceho personálu. Krajský súd v Prešove dodal, že v priestoroch školy nebolo možné zaznamenať celý priebeh pre rýchlosť a dynamiku situácie. Podľa samotnej Veroniky im to veľmi sťažilo situáciu. „V tej triede, kde nie sú kamery a nemôžeme nič dokázať, tam ma ťahali najviac, lebo ja som sa driapala po laviciach,“ vraví Veronika.
Mali to urobiť inak, tvrdí odborník
Výčitku voči zásahu vzniesol aj psychológ Eugen Čížek. Podľa jeho slov mali policajti a úradníci voči dievčaťu v období puberty pristupovať oveľa citlivejšie a zvoliť inú formu. „Aj to, že tak strašne veľa ľudí ju tam prišlo zobrať a spacifikovať, vnímam, že pre ňu to je dosť silný emočný zákrok,“ tvrdí. Okrem toho ho prekvapilo aj rozhodnutie súdu. „Za svoju kariéru som sa s týmto nestretol. Tým nehovorím, že takéto nariadenie nemôže byť, ale mohlo by sa to riešiť inou formou,“ tvrdí.
Po neúspešnom odobratí zostala Veronika aj svojím bratom u otca. Bude teraz úlohou súdu a psychológov nájsť inú alternatívu a vhodnou formou jej ju vysvetliť. Veronika však k matke chodiť nechce, tvrdí, že sa jej bojí a spôsobovala jej traumu. „O svoje deti bojujem viac ako dva roky. Veľmi mi na nich záleží a vidím, že nežijú vo vhodnom prostredí,“ povedala Veronikina mama.
Hovorkyňa prešovského krajského súdu tvrdí, že toto rozhodnutie padlo za účelom diagnostiky detí. „Diagnostika detí v tomto zariadení pomôže k zisteniu príčin odmietania matky, prejavovanému odporu voči vlastnej matke a k celkovému pochopeniu situácie,“ tvrdí Petrufová.