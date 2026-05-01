Krik, plač, snaha utiecť a neoblomné úrady: Dramatický pokus o odobratie ôsmačky! Žiačka skončila v nemocnici

BRATISLAVA - Pokus o odobratie žiačky jednej zo základných škôl na východe Slovenska vyvoláva v posledných hodinách a dňoch viaceré otázniky. Ide o prípad, ktorý sa odohral ešte vo februári tohto roka a nebolo pri ňom informované ako vedenie školy, tak ani maloletá. Dievča po snahe sociálnych pracovníkov, sudkyne a policajtov skončilo v nemocnici.

Stalo sa to ešte vo februári tohto roka, počas vyučovania. Do jednej zo základných škôl na východe Slovenska prišla početná skupinka, zložená zo sociálnych pracovníkov, sudkyne a policajtov, ktorí mali jediný cieľ - odobrať 14-ročnú žiačku na prevýchovu do detského centra. Dôvodom odobratia bolo rozhodnutie súdu, ktorý o umiestnený Veroniky a jej 16-ročného brata rozhodol z dôvodu, že sa nechcú po rozvode rodičov stretávať s matkou. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Avšak, pokus o odobratie sa zmenil na dramatickú situáciu, ktorá trvala celé dopoludnie, skončila neúspešne a dievča skončilo v nemocnici. O zásahu úradov pritom nebolo vopred oboznámené ani vedenie školy, ktorú dievča navštevovalo. „Boli sme trocha prekvapení, zaskočení, ale už sme len rešpektovali pokyny,“ tvrdí Jozefína Prevužňáková, zástupkyňa riaditeľky školy. Dokonca o zásahu nevedela ani samotná Veronika. Tá sa pri konfrontácii snažila utiecť z triedy, no policajti ju zatlačili naspäť do triedy, odkiaľ poslali preč Veronikiných spolužiakov aj učiteľa a začali ju prehovárať. 

„Vtedy sme sa začali naťahovať, som sa začala driapať po laviciach, po dverách, až som ich zvesila,“ opisuje dievča. Podľa videozáznamov sa snažili pracovníci spolu s policajtmi brániť dievčine v úteku, dokonca sa zapojila aj sudkyňa. Dramatická situácia trvala celé dopoludnie, kým sa Veronika nezačala sťažovať na zdravotné problémy - bolesti na hrudi, problémy s dýchaním. Okrem toho mala po zásahu viaceré modriny po tele. Po žiačku následne prišla záchranka, ktorá je odviezla na psychiatrické oddelenie do prešovskej nemocnice.

Polícia kroky obhajuje, súd vysvetľuje 

Podľa polície boli takéto kroky potrebné. „Intervencia na verbálnej i fyzickej úrovni zo strany súdu aj polície bola nevyhnutná výlučne za účelom ochrany zdravia maloletej, vzhľadom na špecifiká okolitého prostredia školského zariadenia. Vyšetrujúci lekár maloletého dieťaťa nekonštatoval žiadne známky násilia na dieťati,“ uviedla Ivana Petrufová, hovorkyňa Krajského súdu v Prešove.

Podľa advokáta Veronikinho otca Petra Troščáka „išlo o najviac nezvládnutý výkon rozhodnutia v Slovenskej republike, aký sa kedy uskutočnil“. Otec maloletej podal na polícii trestné oznámenie. Troščák okrem toho vyčíta úradníkom, že si nenakrúcali celý priebeh odobratia, tak, ako káže právny predpis. Tí argumentujú, že si celý priebeh odobratia nenakrúcali, vraj z dôvodu ochrany osobnosti maloletej a kvôli nesúhlasu službukonajúceho personálu. Krajský súd v Prešove dodal, že v priestoroch školy nebolo možné zaznamenať celý priebeh pre rýchlosť a dynamiku situácie. Podľa samotnej Veroniky im to veľmi sťažilo situáciu. „V tej triede, kde nie sú kamery a nemôžeme nič dokázať, tam ma ťahali najviac, lebo ja som sa driapala po laviciach,“ vraví Veronika.

Mali to urobiť inak, tvrdí odborník

Výčitku voči zásahu vzniesol aj psychológ Eugen Čížek. Podľa jeho slov mali policajti a úradníci voči dievčaťu v období puberty pristupovať oveľa citlivejšie a zvoliť inú formu. „Aj to, že tak strašne veľa ľudí ju tam prišlo zobrať a spacifikovať, vnímam, že pre ňu to je dosť silný emočný zákrok,“ tvrdí. Okrem toho ho prekvapilo aj rozhodnutie súdu. „Za svoju kariéru som sa s týmto nestretol. Tým nehovorím, že takéto nariadenie nemôže byť, ale mohlo by sa to riešiť inou formou,“ tvrdí.

Po neúspešnom odobratí zostala Veronika aj svojím bratom u otca. Bude teraz úlohou súdu a psychológov nájsť inú alternatívu a vhodnou formou jej ju vysvetliť. Veronika však k matke chodiť nechce, tvrdí, že sa jej bojí a spôsobovala jej traumu. „O svoje deti bojujem viac ako dva roky. Veľmi mi na nich záleží a vidím, že nežijú vo vhodnom prostredí,“ povedala Veronikina mama.

Hovorkyňa prešovského krajského súdu tvrdí, že toto rozhodnutie padlo za účelom diagnostiky detí. „Diagnostika detí v tomto zariadení pomôže k zisteniu príčin odmietania matky, prejavovanému odporu voči vlastnej matke a k celkovému pochopeniu situácie,“ tvrdí Petrufová.

Odporúčame

Veľké zmeny v živote žien Vittekových: Nový muž, bývanie a črtá sa aj...
Veľké zmeny v živote žien Vittekových: Nový muž, bývanie a črtá sa aj...
Deň otvorených dverí v Novej Cvernovke sa koná poslednýkrát
Deň otvorených dverí v Novej Cvernovke sa koná poslednýkrát
Tomáš o vykonaných a plánovaných zmenách pre pracujúcich
Tomáš o vykonaných a plánovaných zmenách pre pracujúcich
Slováci sa vyjadrili jasne:
Slováci sa vyjadrili jasne: Až takmer polovica vníma horšiu životnú úroveň, ako pred rokom! Čo je najväčší problém?
Domáce
Robert Fico
Dohra pre dvojaké ceny palív: Eurokomisia vedie voči Slovensku právne konanie! Premiér reaguje
Domáce
ŤAŽKÁ ZRÁŽKA priamo v obci: Autá sú zničené, zranilo sa až 5 ľudí. Mrazivé FOTO zo záchrannej akcie
ŤAŽKÁ ZRÁŽKA priamo v obci: Autá sú zničené, zranilo sa až 5 ľudí. Mrazivé FOTO zo záchrannej akcie
Regióny

Členovia komunity sa zhromažďujú
Obrovské nepokoje v Austrálii: Dôvodom je vražda domorodého dievčaťa! Dav sa snažil dostať do nemocnice, kde bol útočník
Zahraničné
FOTO Prvomájové demonštrácie v Turecku
Prvomájové demonštrácie v Turecku sa zvrtli: Polícia zadržala takmer 200 osôb
Zahraničné
Nešťastie v Taliansku: V
Nešťastie v Taliansku: V dôsledku lesného požiaru boli evakuované tisíce ľudí
Zahraničné
Radarový systém Nebo-M
Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zasiahli veľmi drahý radar! Stojí sto miliónov dolárov
Zahraničné

Patrícia Vittek s dcérami
Veľké zmeny v živote žien Vittekových: Nový muž, bývanie a črtá sa aj...
Domáci prominenti
Charlotte Gott
Už to nie je malé dievčatko! Charlotte Gottová vydala svoj prvý hit: Zatieni vlastného otca?
Domáci prominenti
Veľký úspech českej krásky:
Veľký úspech českej krásky: Pozvánka na... Veď to je sen každej ženy!
Zahraniční prominenti
Lenka Tejbusová
Kráska z Markízy zázračne chudne: Známa kamarátka ju natrela... Takáto je pravda!
Domáci prominenti

Pri Bratislave otvorili najväčší
Pri Bratislave otvorili najväčší slamový labyrint Slovenska: Von vedie jediná cesta
dromedar.sk
Vedci vyvíjajú zázračný test:
Vedci vyvíjajú zázračný test: Mal by dopredu odhaliť rakovinu, dal by sa kúpiť! Nie všetci sú však nadšení
Zaujímavosti
Testy v autoškole pochovali
Testy v autoškole pochovali rekordný počet budúcich vodičov: Otestuje sa, či by ste neprepadli!
Zaujímavosti
Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Môže nový koronavírus spôsobiť ďalšiu pandémiu? Hrozí prenos z netopierov
Zaujímavosti

Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce

Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!

VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
Tipsport liga
Nitra po zisku titulu prichádza o najlepšieho hráča: Čerstvý majster Čederle mieri do nového klubu
Nitra po zisku titulu prichádza o najlepšieho hráča: Čerstvý majster Čederle mieri do nového klubu
Tipsport liga
Viac ako dvojmetrový obor sa postaral o prerušenie zápasu Česka: Stalo sa mi to prvýkrát v živote
Viac ako dvojmetrový obor sa postaral o prerušenie zápasu Česka: Stalo sa mi to prvýkrát v živote
Reprezentácia
Po čiernej sérii prehier vyhodili trénera: Komárno stále bez licencie na ďalšiu sezónu
Po čiernej sérii prehier vyhodili trénera: Komárno stále bez licencie na ďalšiu sezónu
Niké liga

FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy

Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
KarieraInfo.sk
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Prostredie práce
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Vzťahy na pracovisku
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Aktuality

Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Rady a tipy
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty

Google Fotky dostanú „digitálny šatník“: S pomocou AI si môžeš vyskúšať rôzne oblečenie a vytvárať outfity
Google Fotky dostanú „digitálny šatník“: S pomocou AI si môžeš vyskúšať rôzne oblečenie a vytvárať outfity
Aplikácie a hry
Ako Irán prelomil obranu USA za 120 sekúnd. Úder na základňu v Kuvajte vysvetlený
Ako Irán prelomil obranu USA za 120 sekúnd. Úder na základňu v Kuvajte vysvetlený
Moderná vojna a konflikty
Netflix odštartoval máj veľkými filmovými klasikami. Tieto novinky si môžeš pozrieť už tento víkend
Netflix odštartoval máj veľkými filmovými klasikami. Tieto novinky si môžeš pozrieť už tento víkend
Filmy a seriály
Chronická bolesť môže mať v mozgu vlastný prepínač. Vedci našli okruh, ktorý ju môže držať zapnutú celé roky
Chronická bolesť môže mať v mozgu vlastný prepínač. Vedci našli okruh, ktorý ju môže držať zapnutú celé roky
Veda a výskum

Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy

Nie je to o kráse: Toto z vás urobí ženu, ktorú chce každý muž!
Partnerské vzťahy
Nie je to o kráse: Toto z vás urobí ženu, ktorú chce každý muž!
Krik, plač, snaha utiecť
Domáce
Krik, plač, snaha utiecť a neoblomné úrady: Dramatický pokus o odobratie ôsmačky! Žiačka skončila v nemocnici
Slováci sa vyjadrili jasne:
Domáce
Slováci sa vyjadrili jasne: Až takmer polovica vníma horšiu životnú úroveň, ako pred rokom! Čo je najväčší problém?
Členovia komunity sa zhromažďujú
Zahraničné
Obrovské nepokoje v Austrálii: Dôvodom je vražda domorodého dievčaťa! Dav sa snažil dostať do nemocnice, kde bol útočník
Zvyky, tradície aj história:
Domáce
Zvyky, tradície aj história: Koľko toho viete o 1. máji? Otestujte sa v KVÍZE

Ďalšie zo Zoznamu