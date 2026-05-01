Kladivo na korupciu? Zabúdate ho použiť, odkazuje Kollár Šimečkovi: Má pre neho dar!

BRATISLAVA - Predčasom vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, že má kladivo na korupciu. Ide o protikorupčný balík, ktorý obsahuje 30 konkrétnych opatrení. Tejto témy sa chytil predseda Práva na spravodlivosť Zoroslav Kollár, ktorý tvrdí, že zabúdajú, ako ho používať, pričom poukázal na kauzu mamy predsedu PS Michala Šimečku. Z toho dôvodu kúpil Šimečkovi dar. O čo ide?
Na začiatku marca avizovalo hnutie Progresívne Slovensko nový projekt - Kladivo na korupciu. Ide o balík protikorupčných opatrení, ktorými chce zlepšiť situáciu na Slovensku. Ak vznikne v roku 2027 vláda, ktorej súčasťou bude alebo ktorú bude zostavovať PS, opatrenia z dokumentu Kladivo na korupciu budú podľa predsedu Michala Šimečku presadené v parlamente. Ide napríklad o vyššie tresty za korupciu alebo opatrenie, aby nemohol byť obžalovaný človek vo vedení Národnej rady SR. Za ďalší politický cieľ označil zníženie životných nákladov slovenských domácností. Hnutie chce v tejto súvislosti cieliť aj na odstránenie byrokracie spojenej s výstavbou bytov. „V mestách, kde chýba najviac bytov, vyhlásime bytovú núdzu,“ povedal. Hovoril tiež o ponuke hnutia vytvoriť v prípade navýšenia kvóra potrebného na vstup do Národnej rady takú predvolebnú koalíciu, aby neprepadol ani jeden opozičný hlas.
Na opatrenia, ktoré opozičné PS predstavilo, teraz reagoval predseda Práva na spravodlivosť Zoroslav Kollár. Ako uviedol, v súvislosti s kauzou mamy Michala Šimečku Marty Šimečkovej ho zabúdajú použiť. "Nemyslíte si, že toto kladivo na korupciu, by ste v prvom rade mali použiť vo vašej rodine, u vás doma? Vaša matka je podozrivá zo spáchania podvodu, za ktorý jej hrozia 2 až 5,5 roka basy natvrdo. Ak teda, pán Šimečka, hovoríte o kladive na korupciu, tak som Vám bol jedno kúpiť," začal vo videu zdieľanom na sociálnej sieti Kollár. Následne je vidno, ako jeho kolegovia išli do známeho obchodu so stavebninami a kladivo kúpili. Následne ho boli odniesť predsedovi PS priamo do centrály hnutia. Na kladivo nalepili aj názov strany a prelepili ho mašľou.