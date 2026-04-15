Spermie vo vesmíre strácajú smer! Vedci však našli TAJNÝ RECEPT, ako v beztiažovom stave splodiť dieťa

USA - Môže sa ľudský život zrodiť aj mimo našej planéty? Vedci sa pokúsili nájsť odpoveď na túto fascinujúcu otázku experimentom, ktorý simuloval podmienky beztiaže. Výsledky naznačujú, že reprodukcia vo vesmíre síce čelí výzvam, no nie je nemožná.
Vesmír zostáva pre ľudstvo jednou z najväčších neprebádaných záhad. S plánmi NASA v rámci programu Artemis a ambíciami spoločnosti SpaceX osídliť Mars sa čoraz častejšie objavuje otázka, či je možné počať a vychovať dieťa mimo Zeme. Odpoveď sa pokúsil priniesť vedecký tím, ktorý skúmal vplyv mikrogravitácie na reprodukciu.
Vedci analyzovali správanie spermií, proces oplodnenia a prvé fázy vývoja embryí u ľudí, myší a prasiat. Podmienky beztiaže simulovali pomocou špeciálneho prístroja nazývaného klinostat, ktorý rotáciou eliminuje vplyv gravitácie. Výsledky výskumu boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Communications Biology.
Vzorky spermií prechádzali experimentálnou „prekážkovou dráhou“ napodobňujúcou ženský reprodukčný trakt. Ukázalo sa, že v prostredí bez gravitácie mali bunky výrazné problémy s orientáciou. Len malé percento z nich dokázalo nájsť cestu k vajíčku, akoby stratili prirodzený navigačný systém.
Náročné podmienky pôsobia ako prirodzený filter
Vedci však objavili nádejné riešenie. Po pridaní hormónu progesterónu sa schopnosť ľudských spermií orientovať výrazne zlepšila. Tento objav naznačuje, že chemické signály by mohli kompenzovať chýbajúci vplyv gravitácie a podporiť úspešné oplodnenie aj vo vesmíre. Zaujímavé výsledky priniesol aj výskum embryí. Tie, ktoré boli mikrogravitácii vystavené krátkodobo, približne štyri až šesť hodín, vykazovali veľmi dobrú kvalitu. Vedci predpokladajú, že náročné podmienky pôsobia ako prirodzený filter, ktorý umožní oplodnenie len najodolnejším spermiám.
Na druhej strane, dlhšie vystavenie beztiaži, približne 24 hodín, viedlo k spomaleniu vývoja a nižšiemu počtu buniek v embryách. Tento poznatok naznačuje, že hoci samotné počatie vo vesmíre môže byť možné, dlhodobý vývoj plodu v mikrogravitácii predstavuje významnú výzvu. Zistenia vedcov prinášajú optimistický pohľad do budúcnosti. Aj keď beztiažový stav komplikuje reprodukciu, kombinácia vedeckých poznatkov a prirodzenej odolnosti živých buniek naznačuje, že pokračovanie života mimo Zeme nemusí byť len sci-fi predstavou, ale reálnou možnosťou.