Internetoví šialenci prišli na bizarný kúsok: TOTO sa stane, ak napcháte do chladničky toaletný papier

BRATISLAVA - Na internete sa pravidelne šíria rôzne domáce triky, ktoré majú uľahčiť upratovanie alebo zlepšiť fungovanie domácnosti. Niektoré upadnú do zabudnutia po pár dňoch, iné sa stanú virálnym hitom. Medzi tie najdiskutovanejšie patrí aj nezvyčajný nápad – vložiť rolku toaletného papiera do chladničky.
S na prvé počutie bizarnou radou prichádza nemecký web myhomebook.de. Môže sa to síce zdať, ako zvláštny trik, no podľa viacerých odporúčaní má pomáhať pri pohlcovaní vlhkosti a nepríjemných pachov. Práve tie bývajú v chladničke častým problémom, keďže sa v nej miešajú vône rôznych potravín – od syrov a mliečnych výrobkov až po mäso či zvyšky jedál.
Prečo práve toaletný papier?
Autori upozorňujú, že toaletný papier vďaka svojej vysokej savosti dokáže nasať časť vlhkosti a zároveň obmedziť šírenie pachov. Redaktor programu Honest Food Talks Ruiz Asri pre web Family Handyman uviedol, že stačí vložiť novú rolku do chladničky a nechať ju pôsobiť niekoľko dní.
Odborníci však zároveň pripomínajú, že nejde o definitívne riešenie. Rolka síce môže dočasne zmierniť zápach, no neodstráni jeho skutočný zdroj. Podľa odporúčaní by sa navyše mala pravidelne meniť, ideálne po jednom až dvoch týždňoch.
Len voda nepomôže, v ťažších prípadoch treba zapriahnuť overené kalibre
Ak sa v chladničke objaví nepríjemný zápach, najlepším riešením zostáva dôkladné čistenie. Nestačí ju len pretrieť vodou – účinnejší býva ocot, ktorý pomáha ničiť baktérie a neutralizovať pachy. Pomôcť môže aj jedlá sóda či citrónová šťava.
Pri čistení netreba zabúdať ani na odtokový kanálik a tesnenie dverí. Práve zanesené alebo poškodené tesnenie môže spôsobovať prenikanie teplého vzduchu do chladničky. Výsledkom býva rýchlejšie kazenie potravín, vznik zápachu aj vyššia spotreba elektrickej energie.