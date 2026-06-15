Šokujúce slová Moniky Haklovej: Dcéra prežila krvácanie do mozgu, bola len krok od smrti!

BRATISLAVA - Monika Haklová prehovorila o najťažšom období svojho života. Jej dcéra vo veku iba 22 rokov náhle skolabovala pre krvácanie do mozgu bez akéhokoľvek úrazu. Hoci zákrok aj operáciu prežila, dodnes sa vyrovnáva s následkami traumatického zážitku.
Monika Haklová, známa vďaka účinkovaniu v druhej sérii Farmy, má tri deti – syna Filipa, dcéru Chiaru a najmladšiu Charlotte. Známa blondínka sa počas víkendu podelila na sociálnej sieti o mimoriadne silnú a bolestivú osobnú skúsenosť, ktorá zasiahla jej rodinu. Jej dcéra vo veku 22 rokov prežila krvácanie do mozgu, ktoré prišlo úplne nečakane a bez vonkajšieho zranenia.
Ako uviedla, jej dcéra dovtedy nemala žiadne vážnejšie zdravotné problémy a viedla aktívny život. „Nikdy by som si nepomyslela, že sa niečo také môže stať tak mladému, zdravému dievčaťu,“ priznala Haklová, ktorá dodnes spomína na najťažšie chvíle svojho života. Podľa jej slov sa prvé problémy zo dňa na deň. „Aj doktorka neverila, že by mohlo ísť o niečo také vážne,“ dodala známa blondínka.
Situácia sa však rýchlo zhoršila a skončila urgentnou hospitalizáciou. „Bola okamžite operovaná,“ opísala vo videu dramatické chvíle, ktoré rozhodli o živote jej dcéry. „Bola kúsok od smrti,“ povedala otvorene Haklová, ktorá si na tieto momenty spomína dodnes veľmi bolestivo. Po operácii sa stav Haklovej dcéry stabilizoval. „Lekári nám povedali, že je to už napravené a mala by byť v poriadku,“ uviedla Haklová. Fyzicky sa dcéra zotavila, no psychické následky pretrvávajú. „Stále má panické ataky, stále sa bojí, že zomrie,“ priznala. Ako dodala, trauma z náhleho kolapsu ju sprevádza aj po rokoch. „Tri a pol roka po operácii to v nej stále je,“ uzavrela. A ako dodala, cesta k úplnému zotaveniu bude ešte dlhá.
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