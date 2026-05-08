Stačí päť minút: Správne čistenie zubov vás ochráni pred 50 chorobami! Dôležitá je aj zubná niť

PHOENIX - Dôkladná starostlivosť o zuby podľa odborníkov neochraňuje len pred kazmi. Vedci upozorňujú, že pravidelné čistenie chrupu a medzizubných priestorov môže znižovať riziko viac než 50 ochorení vrátane demencie či srdcových problémov.
Zápaly v ústach môžu zasiahnuť celé telo
Americký parodontológ Alpdogan Kantarci z University of Minnesota upozornil, že každodenná starostlivosť o ústnu hygienu má omnoho väčší význam, než si väčšina ľudí uvedomuje.
Na odbornej konferencii v americkom Phoenixe povedal, že pravidelné čistenie zubov a ďasien pomáha obmedzovať zápaly v ústnej dutine, ktoré sú podľa viacerých výskumov spojené s množstvom chronických chorôb.
„Domnievame sa, že správna dentálna hygiena môže súvisieť s nižším rizikom viac než 50 ochorení,“ uviedol odborník. Informoval o tom aj britský denník The Times.
Vedci spájajú zuby s demenciou aj cukrovkou
Výskumy podľa odborníkov naznačujú súvislosť medzi zápalmi ďasien a vážnymi zdravotnými problémami v rôznych častiach tela.
Ide napríklad o cukrovku, ochorenia srdca a ciev, reumatoidnú artritídu, chronické zápalové ochorenia čriev či demenciu.
Lekári upozorňujú, že baktérie a zápaly v ústnej dutine môžu ovplyvňovať celý organizmus a dlhodobo zaťažovať imunitný systém.
Zubná niť môže pomáhať aj srdcu
Odborníci upozorňujú aj na význam čistenia medzizubných priestorov. Viaceré nové štúdie totiž naznačujú spojenie medzi používaním zubnej nite a nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení.
Analýza údajov z rozsiahlej americkej zdravotnej štúdie NHANES, ktorú zverejnil Journal of the American Dental Association, ukázala výrazné rozdiely medzi ľuďmi, ktorí zubnú niť používajú pravidelne, a tými, ktorí ju nepoužívajú vôbec.
Ľudia, ktorí si čistili medzizubné priestory každý deň, mali podľa štúdie približne o tretinu menej zaznamenaných srdcovo-cievnych príhod.
Výskum zároveň naznačil nižšiu úmrtnosť spojenú s ochoreniami srdca a ciev.
Odborníci hovoria o jednoduchom návyku s veľkým efektom
Lekári zdôrazňujú, že najväčší význam má pravidelnosť. Už niekoľko minút dôkladnej starostlivosti o chrup každé ráno môže podľa nich z dlhodobého hľadiska výrazne ovplyvniť zdravotný stav.
Dôležité pritom nie je len samotné čistenie zubov, ale aj starostlivosť o ďasná a medzizubné priestory, kde sa často hromadia baktérie spôsobujúce zápaly.