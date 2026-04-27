Šokujúci rozdiel medzi pohlaviami: Vedci zistili, že kým ženy MASTURBUJÚ pre radosť, muži tým často niečo MASKUJÚ!

USA - Najnovší výskum ukazuje, že muži a ženy pristupujú k masturbácii úplne odlišne. Kým pre jedných ide o „náhradu“, pre druhých skôr o doplnok sexuálneho života.
Nová štúdia priniesla zaujímavý pohľad na to, prečo muži a ženy masturbujú – a výsledky ukazujú výrazné rozdiely v motivácii aj vnímaní tejto aktivity. Vedci zistili, že masturbácia má u mužov a žien odlišnú funkciu, píše portál LADBible. U mužov ide častejšie o tzv. „kompenzačný mechanizmus“ – teda náhradu za nedostatok sexu v partnerskom živote. Inými slovami, muži ju využívajú najmä vtedy, keď nie sú sexuálne uspokojení.
Naopak, u žien má masturbácia skôr „doplnkovú funkciu“. To znamená, že ju nevnímajú ako náhradu, ale ako rozšírenie svojho sexuálneho života – často aj v prípade, že majú pravidelný partnerský sex. Tieto zistenia potvrdzujú aj staršie výskumy, podľa ktorých menej sexuálne spokojní muži masturbujú častejšie, zatiaľ čo u žien frekvencia masturbácie priamo nesúvisí s kvalitou partnerského života.
Na veľkosti (ne)záleží? Penny prehovorila o intímnom živote s partnerom, ktorý je HLBOKO POD PRIEMEROM!
Výskum zároveň poukazuje aj na rozdiely vo frekvencii – muži masturbujú vo všeobecnosti častejšie než ženy, čo súvisí napríklad s biologickými faktormi či spoločenskými normami. Odborníci zdôrazňujú, že masturbácia je prirodzenou súčasťou sexuality bez ohľadu na pohlavie. Rozdiely medzi mužmi a ženami však ukazujú, že každý ju môže vnímať a využívať inak – či už ako spôsob uvoľnenia, doplnenie intímneho života alebo reakciu na jeho nedostatok.