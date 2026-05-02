Internet sa smeje z FOTO ženy v pátraní: TOTO mala byť ona? Jej reálna podobizeň všetkých zaskočila

OCOZOCOAUTLA - Prípad 30‑ročnej Grecie Guadalupe Orantes Mendoza z mexického štátu Chiapas sa stal príkladom toho, ako môže digitálne upravená fotografia výrazne sťažiť pátranie po nezvestnej osobe. Rozdiel medzi fotografiou a skutočnou ženou bol taký obrovský, že nebolo možné ju na základe nej spoznať.
Žena bola nahlásená ako nezvestná 12. apríla 2026 po tom, čo ju podľa svedka mali v meste Ocozocoautla de Espinosa násilne odviesť neznámi ozbrojení páchatelia. Po prijatí oznámenia aktivovala Generálna prokuratúra štátu Chiapas Protokol Alba, ktorý sa v Mexiku používa pri urgentnom pátraní po nezvestných ženách. Súčasťou postupu bolo zverejnenie pátracej fotografie, ktorá sa rýchlo rozšírila na sociálnych sieťach aj v miestnych médiách.
Filtrované fotografie sťažili identifikáciu
Ako neskôr uviedla Štátna komisia pre pátranie po osobách, pátranie komplikoval fakt, že rodina poskytla snímky prevzaté zo sociálnych sietí. Tie boli výrazne upravené estetickými filtrami, ktoré menili tvár nezvestnej ženy do takej miery, že ju ľudia v teréne nedokázali spoľahlivo identifikovať, píšu noviny The Sun.
Podľa komisie práve táto skutočnosť prispela k tomu, že pátranie trvalo dlhšie, než by bolo potrebné. Na sociálnych sieťach sa rýchlo rozprúdila diskusia o tom, ako môže „vylepšená“ digitálna identita kolidovať s realitou v situáciách, kde ide o život.
Návrat domov po štyroch dňoch
Po štyroch dňoch intenzívneho pátrania oznámili úrady 16. apríla 2026, že Grecia Orantes bola nájdená živá na ceste smerom k mestu Jiquipilas. Na mieste jej poskytli prvotnú zdravotnú pomoc a následne ju prevzali orgány činné v trestnom konaní. Podrobnosti zatiaľ neboli zverejnené.
Mexické úrady upozorňujú, že nejde o ojedinelý problém. V posledných rokoch sa čoraz častejšie stretávajú s tým, že rodiny poskytujú fotografie, ktoré nezodpovedajú skutočnej podobe nezvestnej osoby – či už pre filtre, retuš, alebo starý dátum vzniku. Komisia preto po tomto prípade opätovne zdôraznila, že pri aktivácii Protokolu Alba a iných pátracích mechanizmov je nevyhnutné používať aktuálne, neupravované a kvalitné fotografie, ktoré umožnia rýchlu identifikáciu.