Drobnej ostali oči pre plač: Mladučký ex si už našiel za Emmu náhradu!

PRAHA - Český tenista Tomáš Macháč si po rozchode so speváčkou Emmou Drobnou vraj našiel náhradu. Jeho meno sa najnovšie spája s českou modelkou a dcérou známej moderátorky Ivy Kubelkovej.
Súkromie českého tenistu Tomáša Macháča je v posledných dňoch témou číslo 1. Po skončení vzťahu so slovenskou speváčkou Emmou Drobnou sa podľa informácií českého Blesku objavil po jeho boku nový ženský element – modelka Natália Jirásková, dcéra známej moderátorky a bývalej modelky Ivy Kubelkovej.
Natália patrí medzi známe tváre českého šoubiznisu. Verejnosť ju dlhé roky vnímala najmä v súvislosti so spevákom Adamom Mišíkom, s ktorým tvorila jeden z najsledovanejších párov u našich susedov. O tom, že medzi dvojicou mohla preskočiť iskra, sa hovorí podľa českých médií už niekoľko týždňov. „Je to pravda, Tomáš sa okolo nej už nejaký čas motá,“ uviedol zdroj z tenistovho okolia.
Informácie o novom vzťahu následne pre Blesk potvrdila aj osoba blízka mladej modelke. Natália sa však k špekuláciám zatiaľ verejne nevyjadrila. Macháčov milostný život je pritom pod drobnohľadom už dlhšie. V minulosti tvoril pár s tenistkou Kateřinou Siniakovou, s ktorou sa dokonca zasnúbil. Ich vzťah sa však na jar 2024 skončil.
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