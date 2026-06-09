Nevesta šokovala internet priehľadnými svadobnými šatami: Ľudia si všimli jeden zvláštny detail

LONDÝN – Svadobné trendy sa neustále menia a dizajnéri každoročne prichádzajú s odvážnejšími modelmi. Najnovšie sa pozornosť internetu upriamila na nevestu, ktorej svadobné šaty mnohí označili za jedny z najkontroverznejších, aké sa v poslednom období objavili.
Fotografia sa začala šíriť na sociálnej sieti Reddit po tom, ako ju zverejnil svadobný fotograf. Na zábere je nevesta v čipkovaných šatách s asymetrickým výstrihom, pričom väčšina modelu je priehľadná. Pod šatami mala oblečené len bielu spodnú bielizeň a krycie nálepky.
Práve spodná časť outfitu sa stala terčom najväčšej kritiky. Mnohí diskutujúci tvrdili, že vysoké biele nohavičky pripomínajú plienku alebo nemocničnú bielizeň. Niektorí komentujúci nešetrili ostrými slovami a označili celý model za nevhodný na svadobný obrad.
„Aspoň ju nikto nezatieni, všetka pozornosť bude patriť neveste,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší sa pýtali, či ju nikto z rodiny alebo priateľov neodhováral od takéhoto výberu.
Internet sa rozdelil na dva tábory
Zatiaľ čo časť ľudí šaty kritizovala, našli sa aj takí, ktorí nevestu obhajovali. Podľa nich je svadobný deň predovšetkým o neveste a ženíchovi a nikto iný by nemal rozhodovať o tom, čo si nevesta oblečie. Viacerí zdôrazňovali, že móda sa vyvíja a dnešné trendy sú odvážnejšie než pred niekoľkými rokmi.
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Priehľadné prvky pritom nie sú vo svadobnej móde žiadnou novinkou. V posledných rokoch sa čoraz častejšie objavujú modely s transparentnými časťami, hlbokými výstrihmi alebo odhaleným chrbtom. Niektoré nevesty dokonca volia šaty, ktoré balansujú na hranici medzi svadobnou módou a haute couture.
Kam až môže zájsť svadobná móda?
Módni experti upozorňujú, že dnešné nevesty sa čoraz menej držia tradičných pravidiel. Klasické princeznovské šaty síce zostávajú populárne, no rastie aj počet žien, ktoré chcú svojou svadbou vyjadriť osobnosť a originalitu.
Práve preto sa na sociálnych sieťach pravidelne objavujú extravagantné modely, ktoré vyvolávajú silné reakcie. Niektoré si získajú obdiv, iné sa stanú terčom kritiky.
V tomto prípade sa zdá, že verejnosť sa len tak nezhodne. Kým jedni hovoria o odvahe a sebavedomí, druhí tvrdia, že svadobné šaty by mali zostať elegantné a ponechať viac priestoru fantázii. Jedno je však isté – nevesta dosiahla to, čo sa podarí len málokomu. O jej svadobných šatách sa hovorí po celom internete.