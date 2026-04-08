Svadobná plánovačka po stovkách obradov varuje: Ak váš partner robí TOTO, radšej sa ani neberte!

SURREY - Plánovanie svadby patrí medzi najkrajšie, ale zároveň aj najstresujúcejšie obdobia v živote páru. Množstvo rozhodnutí, rodinné vzťahy a vysoké finančné náklady často vedú k napätiu či konfliktom. Skúsená svadobná plánovačka však upozorňuje na jeden zásadný varovný signál, ktorý si všíma ešte pred veľkým dňom.
Sian Morten Turner, senior svadobná plánovačka z hotela Frimley Hall v Surrey, má za sebou stovky svadieb a dlhoročnú prax. Práve vďaka nej dokáže rýchlo rozpoznať správanie, ktoré môže signalizovať problémy vo vzťahu. „Páry, ktoré sa do plánovania zapájajú rovnocenne, majú takmer vždy pokojnejší a šťastnejší priebeh príprav. Najväčšou červenou vlajkou je situácia, keď jeden partner preberie úplnú kontrolu a druhý pôsobí úplne nezainteresovane,“ vysvetľuje.
Podľa nej je varovným signálom najmä moment, keď jeden z partnerov počas stretnutí mlčí, neprejavuje emócie ani záujem. „Takéto správanie sa často neskôr vráti ako bumerang. Pred finálnym stretnutím sa nahromadí frustrácia, začnú hádky a radosť z blížiacej sa svadby sa rýchlo vytráca,“ dodáva pre The Mirror. Situáciu môžu ešte viac skomplikovať aj rodičia. Hoci majú často dobré úmysly, ich zásahy môžu podľa odborníčky vytvoriť ďalší tlak. „Rodičia či svokrovci niekedy nevedomky preberú kontrolu a zatienia predstavy samotného páru. Svadba sa zrazu prestáva týkať dvoch ľudí, ktorí sa berú,“ upozorňuje.
Čo je kľúčom k úspechu?
Sian sa s každým párom stretáva približne štyrikrát pred svadbou a zdôrazňuje, že kľúčom k úspechu je otvorená komunikácia od samého začiatku. „Mierne nezhody sú normálne, no väčšine konfliktov sa dá predísť, ak partneri komunikujú úprimne a včas. Jasné očakávania eliminujú nepríjemné prekvapenia na poslednú chvíľu,“ vysvetľuje.
Budúcim novomanželom radí, aby počas príprav nezabúdali na to najdôležitejšie – sami na seba. „Páry by mali uprednostniť svoju predstavu o svadbe pred názormi hostí či rodiny. Často vidíme, že menia plány len zo strachu, čo si pomyslia ostatní. No svadba je predovšetkým o nich,“ zdôrazňuje. Podľa nej by mali partneri vnímať plánovanie svadby ako základ spoločného života. „Dávajte na prvé miesto jeden druhého a neprestávajte komunikovať,“ uzatvára.